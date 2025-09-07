বিবিসি প্রতিবেদন : ইউক্রেনের প্রধান সরকারি ভবনে প্রথমবারের মতো হামলা চালিয়েছে

ভিনিউজ : ইউক্রেনের প্রধান সরকারি ভবনে প্রথমবারের মতো হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। কিয়েভের প্রধান সরকারি ভবনে রাশিয়ার ড্রোন হামলার সময় ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়তে দেখা যায় এবং বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।
ইউক্রেনের বিমান বাহিনী জানিয়েছে, রাতভর হামলায় রাশিয়া ৮০৫টি ড্রোন এবং ১৩টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এগুলোর মধ্যে ৭৫১টি গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি, ইউক্রেন থেকে ছোঁড়া অন্তত ৬৯টি ড্রোন তারা ভূপাতিত করেছে।
এর মধ্যে ২১টি ক্রাসনোদার ক্রাইয়ের উপর, ১৩টি ভোরোনেজ অঞ্চলে এবং ১০টি বেলগোরোড অঞ্চলেই থামানো হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটি। বাকিগুলো রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভূপাতিত করা হয়েছে।
রাশিয়ার এ হামলার পর প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য মিত্রদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ভলোদিমির জেলেনস্কি।
টেলিগ্রামে এক লেখায় প্রথম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি মিত্রদের ” প্যারিসে যা কিছু সম্মত হয়েছিল তা বাস্তবায়নের ” আহ্বান জানিয়েছেন।
ওই পোস্টে তিনি বলেছেন, ” ৮০০ টিরও বেশি ড্রোন, ১৩টি ক্ষেপণাস্ত্র, এগুলোর মধ্যে চারটি ব্যালিস্টিক দিয়ে ইউক্রেনে হামলা করা হয়েছে।”
বিবিসির সংবাদদাতা জানিয়েছেন, বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কারণে কিয়েভের কেন্দ্রস্থলে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলার ঘটনা খুবই বিরল।
শহরের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবন হামলায় আংশিকভাবে ধ্বংস হয়েছে। এই হামলায় এক নবজাতকসহ দুইজন নিহত হয়েছে এবং আরও ২০ জন আহত হয়েছে।
ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কির জন্মস্থান ক্রিভি রিহ শহরের তিনটি অবকাঠামোগত স্থাপনায় হামলা করেছে রাশিয়া।
যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন পশ্চিমাদের ইউক্রেনে শান্তিরক্ষী সেনা পাঠানোর বিরুদ্ধে সতর্ক করার সময় এই হামলাগুলো করা হয়েছে।