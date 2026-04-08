বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা সহজ করবে ভারত, জানালেন জয়শঙ্কর

ভিনিউজ : বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) ভারতের নয়াদিল্লিতে এ বৈঠক হয়। পরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, ভারত বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা নিয়ে সুখবর দিয়েছে।

বৈঠকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর জানান, বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ করে চিকিৎসা ও ব্যবসায়িক ভিসা সহজ করা হবে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এ কার্যক্রম শুরু হবে।

এ ছাড়া দুই দেশ গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলোতে নিয়মিত পরামর্শ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও একমত হয়েছে।

বৈঠকে দুই দেশই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও এগিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে। পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

ওই বৈঠকে ইনকিলাব মঞ্চের সাবেক মুখপাত্র শহিদ শরিফ বিন ওসমান হাদি হত্যা মামলার দুই আসামিকে নিয়ে আলোচনা হয়। তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে ভারত সম্মত হয়েছে বলে জানায় পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়।

