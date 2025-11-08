বলিউড – রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডা : তোলপাড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

ভিনিউজ : রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডা বাগদানের খবরটি পুরোনো। বিয়েটা কবে, কোথায় করছেন—তা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা তুঙ্গে।
বিষয়টি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো। এক প্রতিবেদনে ইন্ডিয়া ফোরামস লিখেছে, আগামী বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের উদয়পুরে বিয়ে সারবেন রাশমিকা ও বিজয়।
সংবাদমাধ্যমটি লিখেছে, ইতিমধ্যে বিয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে দুই পরিবার। দক্ষিণ ভারতীয় রীতি অনুসারে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারবেন তাঁরা।
এর আগে ২ অক্টোবর হায়দরাবাদে বিজয়ের বাড়িতে বাগদান করেছেন তাঁরা। দুজনের পরিবার ও বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন।
যদিও বিজয় ও রাশমিকার একসঙ্গে ছুটি কাটানো বা ঘনিষ্ঠ সময় কাটানোর নানা খবর এরই মধ্যে ছড়িয়েছে। তাঁরা কখনো প্রকাশ্যে সম্পর্কের বিষয়টি স্বীকার বা অস্বীকার করেননি। এ পর্যন্ত তাঁদের পক্ষ থেকে বাগদান বা বিয়ে—কোনো কিছুরই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।
এর আগে ২০১৭ সালে ‘কিরিক পার্টি’ অভিনেতা রক্ষিত শেঠির সঙ্গে প্রেম করছেন রাশমিকা। ওই বছরই প্রেমের গুঞ্জন ডালপালা মেলার আগেই তাঁরা বাগদান সারেন। পরে বাগদান ভেঙে যায়।