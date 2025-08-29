বলিউড ছেড়ে গুগলের উচ্চপদে ময়ূরী কাঙ্গো

ভিনিউজ ডেস্ক :, অভিনেত্রী ময়ূরী কাঙ্গোর(Mayoori Kango) গল্প একদিন যেমন ইন্টারেস্টিং তেমনই অনুপ্রেরণাও দেয়। বলিউডের উঠতি মুখ ছিলেন এই অভিনেত্রী। ১৯৯৬ সালে ‘পাপা কেহতে হ্যায়'(Papa Kehte Hain) ছবির পর তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু সেই জনপ্রিয়তা টেকেনি। সিনেমা ছেড়ে পাড়ি দেন কর্পোরেটের দুনিয়ায়। এবার তিনি পেলেন এক আন্তর্জাতিক কোম্পানির সিইও-র পদ।
পাপা কহতে হ্যায়’ (Papa Kahte Hain) খ্যাত অভিনেত্রী ময়ূরী কাঙ্গো সিনেমা জগৎ ছেড়ে কর্পোরেট দুনিয়ায় পা রেখেছিলেন। চাকরি করতেন গুগলে। এবার তিনি জয়েন করলেন পাবলিসিস গ্রুপে (Publicis Groupe)। যেখানে তিনি পাবলিসিস গ্লোবাল ডেলিভারি-র (Publicis Global Delivery) গ্লোবাল এক্সিকিউটিভ লিডারশিপ টিমের সিইও হিসেবে কাজ করবেন। এর আগেও পাবলিসিস গ্রুপে কাজ করেছেন অভিনেত্রী।
নতুন ভূমিকায় তিনি গুগলেরই একটি টিমের সঙ্গে কাজ করবেন। প্রাক্তন এই অভিনেত্রী এবং গুগল কর্মী গ্লোবাল টিমের সঙ্গে মিলে বিভিন্ন ডিজিটাল ক্ষেত্র জুড়ে পরিষেবাগুলির রূপরেখা তৈরি করবেন। তাঁর লিঙ্কডইন প্রোফাইল অনুযায়ী, কাঙ্গো প্যারিস-ভিত্তিক এই সংস্থার ইন্ডিয়া ডেলিভারি সেন্টারের সিইও-র দায়িত্বও পালন করবেন।
ময়ূরী তাঁর লিঙ্কডইন আপডেটে লিখেছেন, “আমি আমাদের ইন্ডিয়া ডেলিভারি সেন্টারের সিইও হিসেবেও কাজ করব। আমি আমাদের প্রতিভাবান দলগুলোর সঙ্গে কাজ করতে, নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে, এবং পাবলিসিসের বিশ্বব্যাপী ক্লায়েন্টদের জন্য অর্থপূর্ণ প্রভাব তৈরি করতে আগ্রহী।”এই নতুন ভূমিকার আগে, ময়ূরী কাঙ্গো এই সংস্থার পারফরম্যান্স মার্কেটিং এজেন্সি ‘পারফর্মিক্স’-এর (Performics) ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন।
আইআইটি কানপুরে সুযোগ পাওয়ার পরও ময়ূরী নিজের মনের কথায় সায় দিয়ে কর্পোরেট দুনিয়ার বদলে বলিউডকে বেছে নেন। তিনি ‘পাপা কহতে হ্যায়েন’ (১৯৯৬) ছবিতে যুগল হংসরাজের বিপরীতে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা পান। এছাড়া, তিনি মাল্টি-স্টারার ছবি ‘হোগি পেয়ার কি জিত’-এও অভিনয় করেছেন। ময়ূরী সেই সময় মাত্র কয়েকটা ছবিতেই প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু বড় পর্দায় তাঁর ফিল্মি কেরিয়ারকে টিকিয়ে রাখতে পারেননি
সিনেমায় ধীরে ধীরে কাজ কমে যাওয়ার পর ময়ূরী কাঙ্গো টেলিভিশনে আসেন। তিনি ‘ডলার বহু’ (২০০১), ‘নার্গিস’, ‘থোড়া গম থোড়ি খুশি’ এবং ‘কারিশমা: দ্য মিরাকলস অফ ডেস্টিনি’ (২০০৩) মতো সিরিয়ালে অভিনয় করেন, যেখানে তিনি করিশ্মা কাপুরের মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনীত ১৬ টি ছবি মুক্তি পায়নি। ২০০৩ সালে তিনি অভিনয় ছেড়ে দেন এবং ঔরঙ্গাবাদে এনআরআই আদিত্য ধীলনকে বিয়ে করেন।
বিয়ের পর বরের সঙ্গে ময়ূরী পাকাপাকিভাবে আমেরিকায় চলে যান। সেখানে মার্কেটিং ও ফিনান্সে এমবিএ করেন অভিনেত্রী। বারুক কলেজ জিকলিন স্কুল অফ বিজনেস থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। ময়ূরী কাঙ্গোর লিঙ্কডইন প্রোফাইল অনুযায়ী, এমবিএ করার পর ময়ূরী কাঙ্গো ২০০৭ সালে আমেরিকান ডিজিটাল এজেন্সি ‘থ্রি সিক্সটি আই’-তেএকজন অ্যাসোসিয়েট মিডিয়া ম্যানেজার হিসেবে তাঁর কর্পোরেট জীবন শুরু করেন।
২০০৯ সালে, তিনি নিউ ইয়র্ক-ভিত্তিক বিজ্ঞাপন সংস্থা ‘রেজোলিউশন মিডিয়া’-তে যোগ দেন। ২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত, কাঙ্গো বস্টন-ভিত্তিক এজেন্সি ‘ডিজিটাস’-এ অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর (মিডিয়া) হিসেবে কাজ করেন। এরপরেই ২০১৩ সালে ভারতে ফিরে আসেন তিনি। তাঁর এক সন্তান রয়েছে। সন্তানের নাম কিয়ান।
এরপর ভারতে ফিরে ২০১৬ সালে, তিনি পাবলিসিস গ্রুপের পারফরম্যান্স মার্কেটিং এজেন্সি ‘পারফর্মিক্স’-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর-এর দায়িত্ব নেন। ২০১৯ সালে তিনি গুগল ইন্ডিয়াতে জয়েন করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি ইন্ডাস্ট্রি হেড হন। তাঁর লিঙ্কডিন প্রোফাইলে চোখ রাখলেই দেখা যায় ২০১৯ সাল থেকে গুগল ইন্ডিয়াতে হেড অফ ইন্ডাস্ট্রি-এজেন্সি পার্টনারশিপ পদে চাকরি করেন। সম্প্রতি তিনি ফের জয়েন করলেন পাবলিসিস গ্রুপে, সিইও-র দায়িত্বে।
-zee news bangla