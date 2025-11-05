ফেব্রুয়ারির নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন চায় জামায়াতে ইসলামী

আগামী ফেব্রুয়ারির নির্ধারিত সময়েই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক—এমনটাই চায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে দলটির একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনে গিয়ে এই অবস্থান জানায়।
ইসিতে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ।
তিনি বলেন, ‘গণভোট নভেম্বর থেকে কিছুটা পিছিয়ে গেলেও তাতে অসুবিধা নেই। নির্বাচনের আগে হয়ে গেলেই যথেষ্ট। ফেব্রুয়ারির নির্ধারিত সময়েই আমরা নির্বাচন চাই।’
পোস্টাল ব্যালট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ভোটার রেজিস্ট্রেশন আর পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার রেজিস্ট্রেশন আলাদা বিষয়। যারা ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত, তারাই ভোট দিতে পারবেন—নির্বাচন কমিশন আমাদের এমনটাই জানিয়েছে।’
জোট রাজনীতি ও আসন বণ্টন প্রসঙ্গে এই জামায়াত নেতা বলেন, ‘জোট নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। আসন বণ্টন নিয়েও এনসিপি বা অন্য কোনো দলের সঙ্গে আলোচনা হয়নি।’
গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদ আরও শক্তিশালী হবে বলে উল্লেখ করে হামিদুর রহমান বলেন, ‘অনতিবিলম্বে জুলাই সনদের অধ্যাদেশ নয়, আদেশ জারির দাবি জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।’