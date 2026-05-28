প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নরেন্দ্র মোদির ঈদ শুভেচ্ছা

ভিনি্বিউজ ডেস্ক : ঈদুল আজহা উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং বাংলাদেশের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সরকারপ্রধানের কাছে পাঠানো এক বিশেষ পত্রে তিনি এই সৌহার্দ্যপূর্ণ শুভেচ্ছা জানান বলে কূটনৈতিক সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে।
শুভেচ্ছা বার্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উল্লেখ করেন, এই পবিত্র উৎসবটি ভারতের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা দেশের লাখ লাখ মুসলিম অত্যন্ত আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপন করে থাকেন। ঈদুল আজহা ত্যাগ, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্বের চিরন্তন আদর্শকে সমুন্নত রাখে, যা একটি শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব গড়ার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক।
নরেন্দ্র মোদি তার চিঠিতে দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করে বলেন, ভারত ও বাংলাদেশ যৌথ আত্মত্যাগ, সাংস্কৃতিক মিল এবং শান্তি, স্থায়িত্ব ও প্রগতির এক পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা গভীর শিকড়ের বন্ধন ভাগাভাগি করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনমুখী সহযোগিতা আরও জোরদার করতে ভারত সরকার বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।
তিনি আরও উল্লেখ করেন, দুই দেশের জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া পারস্পরিক অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি মূলত দুই দেশের জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত।
চিঠির শেষাংশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করার পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের ক্রমাগত অগ্রগতি, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।