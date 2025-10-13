পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে চাঁদাবাজদের জায়গা থাকবে না : গোলাম পরওয়ার

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

 

ভিনিউজ ডেস্ক : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে চাঁদাবাজ, দখলবাজ ও দুর্নীতিবাজদের জায়গা থাকবে না। সে কারণেই একটি রাজনৈতিক দল এই পদ্ধতির বিরোধিতা করছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল ১০টায় খুলনা-৫ (ডুমুরিয়া-ফুলতলা) আসনের ডুমুরিয়া বাজারে নির্বাচনী গণসংযোগে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

গোলাম পরওয়ার বলেন, পিআর বুঝি না—এ কথা কোনো রাজনৈতিক নেতা বা দায়িত্বশীল ব্যক্তির বলা সমীচীন নয়।

পিআর পদ্ধতি জনগণ চায় কি-না, সেটি জুলাই চার্টারে অন্তর্ভুক্ত করে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের রায় নেওয়া হোক। জনগণ যদি চায়, সবাইকে মেনে নিতে হবে; আর যদি না চায়, জামায়াতও তা মেনে নেবে।

তিনি বলেন, জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দিতে হবে। এর মধ্যে পিআর পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের মতামত যাচাই করতে হবে।

জাতীয় নির্বাচনের আগে এই গণভোট হলে জনগণের স্পষ্ট রায় পাওয়া যাবে। জামায়াতে ইসলামীর এই নেতা বলেন, সরকার জুলাই জাতীয় ঘোষণাপত্র ও জুলাই জাতীয় সনদ তৈরি করেছে। কিন্তু জনগণের অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ এতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ১৬৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ৮৪টি গৃহীত হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি।

আমরা জুলাই সনদকে আইনগত ভিত্তি দিতে জোরালো ভূমিকা রাখছি।
তিনি দাবি করেন, আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের আগে কালো টাকার ব্যবহার, কেন্দ্র দখল ও পেশিশক্তির প্রভাব রোধ করে ভয়-ভীতিমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে। জনগণ এখন ন্যায়ের ভিত্তিতে জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেখতে চায়।

