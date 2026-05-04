পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠনের পথে বিজেপি

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধীদলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, এই রাজ্যে তার দল বিজেপি সরকার গঠন করবে।
ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি বলছে, পশ্চিমবঙ্গে ১৮৬ আসনে এগিয়ে বিজেপি, তৃণমূল এখন পর্যন্ত আসন পেয়েছে ১০৫টি।
পশ্চিমবঙ্গ বাদে অন্য রাজ্যগুলোর মধ্যে আসামে এগিয়ে আছে ওই রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি। আর তামিলনাড়ুতে ডিএমকে–কংগ্রেস জোট, কেরালায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট এগিয়ে আছে।
আসামের ১২৬টি আসনের মধ্যে ১৯৪টিতে এগিয়ে আছে বিজেপি। কংগ্রেস এগিয়ে ২৪টি আসনে। আর বাকি একটিতে এগিয়ে এআইইউডিএফ।
সূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও পিটিআই