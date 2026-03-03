পদত্যাগ করেছেন দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনের সদস্যরা

ভিনিউজ : দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদক এর চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন এবং কমিশনের অন্য দুই সদস্য পদত্যাগ করেছেন।
মঙ্গলবার মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে নিজেদের পদত্যাগ পত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার কথা গণমাধ্যমকে জানান বিদায়ী চেয়ারম্যান নিজেই।
মি. মোমেন বলেন, “আমাদের পদত্যাগের বিশেষ কোনো কারণ নেই, আমরা অনুভব করেছি যে এই পরিবর্তনের পর নির্বাচিত যে সরকার তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী নিশ্চয় আমাদের থেকেও অধিকতর যোগ্য কমিশন এখানে স্থাপন করবেন।” দুদক চেয়ারম্যান এবং অপর দুই কমিশনার পদত্যাগ করবেন, গত কয়েকদিন ধরেই এমন আলোচনা চলছিল।
২০২৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর সিনিয়র সচিব ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোমেনকে দুদকের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয় অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।
পদত্যাগ করা কমিশনের অন্য দুই সদস্য হলেন- অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহসান ফরিদ।