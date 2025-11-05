নির্বাচন হলে দেশ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে: সেনাসদর

সরকার আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের রূপরেখা দিয়েছে। নির্বাচন হলে দেশের পরিস্থিতি আরও স্থিতিশীল হবে এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আরও স্বাভাবিক হবে বলে মনে করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। বর্তমান সেনাপ্রধান ও সেনাবাহিনীর সিনিয়র নেতৃত্বের প্রতি সেনা সদস্যদের শতভাগ আনুগত্য রয়েছে। যেকোনো সময়ের তুলনায় সেনাবাহিনী আরও ঐক্যবদ্ধ বলে জানিয়েছে সেনা সদর।
বুধবার (৫ নভেম্বর) সেনা সদর দপ্তর আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি আর্টডক) লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. মাইনুর রহমান এসব তথ্য জানান। ঢাকা সেনানিবাসের অফিসার্স মেস আলফাতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)। সংবাদ সম্মেলনে আরো বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে উত্তর দেন সেনা সদরের পরিচালক ( মিলিটারি অপারেশন্স) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল দেওয়ান মোহাম্মদ মনজুর হোসেন ও পরিচালক (এজি শাখা) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান।
সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন শেষে সেনানিবাসের ফিরে যাওয়ার আশা জানিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. মাইনুর রহমান বলেন, যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা গত ১৫ মাস দায়িত্ব পালন করেছি, তা একেবারেই সহজ ছিল না। আমরাও চাই একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হোক এবং আমরা সেনানিবাসে ফিরে যাই।
নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের জনগণের মতো সেনাবাহিনীও চায় সরকারের রূপরেখা অনুযায়ী একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। সে রূপরেখার মধ্যে সময়সীমাও দেওয়া আছে। আমরা আশা করি নির্বাচন হলে দেশের স্থিতিশীলতা আরও ভালো হবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আরও স্বাভাবিক হবে এবং সেনাবাহিনী তখন সেনানিবাসে ফিরে যেতে পারবে। আমরা সেদিকে তাকিয়ে আছি।
সরকার নির্বাচনের যে রূপরেখা দিয়েছে সে অনুযায়ী নির্বাচনী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে সেনা সদস্যদের। তবে দীর্ঘ সময় সেনানিবাসের বাইরে থাকার কারণে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিঘিœত হচ্ছে বলে জানিয়েছেনিএই লেফটেন্যান্ট জেনারেল।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেনাবাহিনীকে ঘিরে প্রচারিত বিভিন্ন গুজব প্রসঙ্গে লে. জেনারেল মাইনুর রহমান বলেন, গত ১৫ মাস সেনাবাহিনী অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করেছে। এ সময় কিছু স্বার্থান্বেষী চক্র সেনাবাহিনীর নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও সাজানো অপপ্রচার চালিয়েছে।
তিনি বলেন, আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে চাই, সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য সেনাবাহিনীর প্রধান ও সিনিয়র লিডারশিপের প্রতি শতভাগ অনুগত। যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন সেনাবাহিনী আরও ঐক্যবদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং ভ্রাতৃত্ববোধে দৃঢ়।
এর আগে সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে সেনাবাহিনীর মিলিটারি অপারেশনসের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল দেওয়ান মোহাম্মদ মনজুর হোসেন কথা বলেন। সা¤প্রতিক সময়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর কার্যক্রম তুলে ধরেন।
বিএনপির মনোনয়ন ঘোষনার পর কিছু জেলায় সংঘর্ষ হয়েছে। এ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যখনই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বিষয় আসে তখনই নজরদারি করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকায় অন্যসব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগীতা করে।
নির্বাচনকালীন সরকার ও নির্বাচন পেছানোর কথা শোনা যাচ্ছে এমন প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ মনজুর হোসেন বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য সরকারের যে ইচ্ছা এবং গাইডলাইন দেওয়া আছে এবং নির্বাচন কমিশন যে পরিপত্র প্রকাশ করবে সেই অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রধান করবে।
এসময় আসন্ন নির্বাচনকে নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মনজুর হোসেন বলেন, নির্বাচনকালীন সময়ে আমরা ৯০ হাজার থেকে এক লক্ষ সদস্য মাঠ পর্যায়ে মোতায়েন করব। যেটা এযাবতকালের সর্বোচ্চ। আমাদের পরিকল্পনায় আছে জেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ে এমনকি আসন ভিত্তিক ক্যাম্প স্থাপন করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করব। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হিসেবে সম্পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন সবকিছু করার জন্য আমরা সদা প্রস্তুত থাকবো।
গ্রেপ্তার সেনা কর্মকর্তাদের চাকরি থাকা, না থাকা নিয়ে জটিলতা কাটেনি।
আওয়ামী লীগের শাসনামলে গুম-খুনসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের তিন মামলায় কারাগারে থাকা ১৫ সেনা কর্মকর্তার চাকরি এখনো আছে কি না, তা নিয়ে জটিলতা কাটেনি। সেনাসদর জানিয়েছে, এটা একটা আইনগত প্রক্রিয়া।
সংবাদ সম্মেলনে সেনাসদরের পিএস পরিদপ্তরের এজি শাখার পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মুস্তাফিজুর রহমানের কাছে বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হয়।
এর আগে সেনাবাহিনীর তরফে বলা হযেছিল আইসিটি আইনের সঙ্গে সেনা আইনের যে অসামঞ্জস্যগুলো রয়েছে, সেগুলো ঘোচানোর বিষয়ে সরকারের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করছে। সেই প্রক্রিয়া কতদূর এগোলো জানতে চাইলে ব্রিগেডিয়ার মুস্তাফিজুর বলেন, এটি একটি আইনি প্রক্রিয়াগত বিষয়। আপনারা জানেন যে আর্মি অ্যাক্ট ১৯৫২ এবং আইসিটি অ্যাক্ট ১৯৭২ দুটোই স্পেশাল অ্যাক্ট। এই দুটো আইনকে আমরা কখনোই মুখোমুখি দাঁড় করাবো না। আইসিটি অ্যাক্টেই বর্তমানে মামলাটি পরিচালিত হচ্ছে, আমরা সরকারের সাথে এনগেজমেন্টে আছি। আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। দেশের যে প্রচলিত আইনগুলো রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যে আইনেই বিচার হবে আমরা চাইবো, সরকার একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিচারটি সম্পন্ন করবে।
গ্রেপ্তার সেনাকর্মকর্তাদের অধিকার বিষয়ে সেনাসদর ওয়াকিবহাল আছে তুলে ধরে এই কর্মকর্তা বলেন, সেই সাথে আমি এটাও বলতে চাই, যারা গুম-খুনের শিকার হয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি আমরা সহানুভ‚তিশীল। এবং একই সাথে আমাদের যে অফিসাররা আছে তাদের যে রাইটস আছে, রাইটস অ্যান্ড প্রিভিলেইজেস, সেটার সম্পর্কেও আমরা ওয়াকিবহাল আছি এবং আমরা সেটার ক্ষেত্রে সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখছি।
সরকার যদি ‘আর্মি অ্যাক্টের’ অধীনে এই বিচার করতে চায় সেজন্যও সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি চলছে তুলে ধরে ব্রিগেডিয়ার মুস্তাফিজুর বলেন, আমরা দুটো আইনকে সামনা-সামনি দাঁড় করাবো না। সরকার যেটাকে ভালো মনে করে, সেভাবেই যেন এগিয়ে যায়, আমরা প্রস্তুত আছি। যদি এটা আর্মি অ্যাক্টের অধীনে বিচার করতে বলে সেটা আমরা করতে পারবো। সেভাবে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।
কারাগারে থাকা এই কর্মকর্তারা এখন চাকরি বহাল আছেন কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটিও আরেকটি আইনি প্রক্রিয়াগত বিষয়। আইসিটি অ্যাক্টের যে থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট, ৬ অক্টোবর যেটা প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে ডিসকোয়ালিফিকিশন টু হ্যাভ আ পাবলিক অফিস, এটার বিষয়ে ইন্টারপ্রিটেশনের প্রবলেম আছে। সেটা হচ্ছে যে এটাকে বিভিন্নভাবে ইন্টারপ্রিট করা যেতে পারে। সেটার বিষয়ে সরকারের সাথে আমাদের যোগাযোগ জারি আছে। আমরা এটার বিষয়ে একটা স্পষ্ট নির্দেশনার অপেক্ষায় আছি।
তিনি বলেন, আমরা চাইব যে এই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হতে। যদি এটাকে ডিসকোয়ালিফিকেশন বলতে টার্মিনেশন বোঝায় সেটা কীভাবে করে টার্মিনেশন হবে সেটাও সেখানে পরিষ্কার করে বলা নেই। সেনা অফিসারদের ক্ষেত্রে পাবলিক অফিস হোল্ড করছে সেটা কীৃ বলা যাবে কি না সেটার ব্যাপারেও ক্ল্যারিফিকেশনের সুযোগ রয়েছে। সরকারের সাথে আমাদের এনগেজমেন্ট জারি রয়েছে। আমরা আশা করছি একটি সুষ্ঠু সমাধানের পথে আমরা এগোব, একটা ভালো রেজাল্ট পাবো ইনশাল্লাহ।
মানবতাবিরোধী অপরাধের এই তিন মামলায় ২৮ আসামির বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের দেওয়া আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়ে গেল ৮ অক্টোবর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
এরপর ১১ অক্টোবর সেনা সদরের এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় তিন মামলার ২৮ আসামির মধ্যে চাকরিতে থাকা এবং এলপিআরে যাওয়া ১৫ জনকে সেনা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পরে তাদের রাখার জন্য ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে অস্থায়ী ‘কারাগার’ ঘোষণা করে সরকার।
আওয়ামী লীগের শাসনামলে গুম-খুনসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের তিন মামলায় হেফাজতে থাকা ১৫ সেনা কর্মকর্তাকে গত ২২ অক্টোবর কারাগারে পাঠায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।