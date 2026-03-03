দেশে ১৪ দিনের ডিজেল মজুদ আছে: বিপিসি

ভিনিউজ ধ ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল ও আমেরিকার সংঘাত ঘিরে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা ছড়িয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের ওপর। প্রতিদিনই বাড়ছে দাম। বাড়ছে সংকটও। এ অবস্থায় বাংলাদেশে কোন জ্বালানির কতদিনের মজুত আছে সে বিষয়ে তথ্য দিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)।
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের চেয়ারম্যান মো. রেজানুর রহমান আজ মঙ্গলবার কারওয়ান বাজার বিপিসি ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ নিয়ে তথ্য জানান। বিপিসির পাঠানো তথ্যেও একই বিষয় জানানো হয়েছে।
বিপিসি জানিয়েছে, ১৪ দিনের ডিজেল আছে, অকটেন আছে ১৭ দিনের, পেট্রোল আছে ৯ দিনের, ফার্নেস ওয়েল আছে ৩৫ দিনের, জেট ফুয়েল আছে ২১ দিনের, কেরোসিন আছে ২০০ দিনের আর মেরিন ফুয়েল মজুত আছে ৪২ দিনের।
বাংলাদেশে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি তেলের (ডিজেল, অকটেন, পেট্রোল, জেট ফুয়েল) ১৫ থেকে ৬০ দিনের চাহিদা মেটানোর মতো পর্যাপ্ত মজুদ বিপিসি-এর গুদামগুলোতে থাকে, যা পরিস্থিতি অনুযায়ী কমে বা বাড়ে। এছাড়া, জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহার বা আমদানি অব্যাহত রাখতে সরকার সবসময় প্রস্তুত থাকে।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানে হামলা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ অন্তত ৪৮ জন নেতা নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ ছাড়া সবমিলিয়ে ইরানে নিহতের সংখ্যা সাড়ে ৫০০–এর বেশি। হামলার প্রতিবাদে ইসরায়েলসহ মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালাচ্ছে ইরান। খামেনি হত্যার প্রতিবাদে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা।