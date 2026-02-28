দেশের বাজারে স্বর্ণের দামে আবারও রেকর্ড

ভিনিউজ : দেশের বাজারে সোনার দাম আরও এক দফা বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ৪ হাজার ৩৭৪ টাকা বাড়িয়ে ২ লাখ ৬৫ হাজার ৪১৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে এই নতুন দাম কার্যকর হয়েছে বলে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে। মূলত স্থানীয় বাজারে তেজাবী সোনার (পাকা সোনা) দাম বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাজুস এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
বাজুসের স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটির এক সভায় এই মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, ২২ ক্যারেটের পাশাপাশি অন্যান্য মানের সোনার দামও আনুপাতিক হারে বাড়ানো হয়েছে।
এখন থেকে ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ২ লাখ ৫৩ হাজার ৩৪২ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ২ লাখ ১৭ হাজার ১২৫ টাকায় বিক্রি হবে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৭৭ হাজার ৭০১ টাকা।
সাম্প্রতিক সময়ে সোনার দামের এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বেশ লক্ষ্যণীয়। এর আগে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২২ ক্যারেটের সোনার দাম ২ হাজার ২১৬ টাকা এবং ২১ ফেব্রুয়ারি ৩ হাজার ২৬৬ টাকা বাড়ানো হয়েছিল। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে তিন দফায় ভালো মানের সোনার দাম ভরিতে মোট ৯ হাজার ৮৫৬ টাকা বৃদ্ধি পেল।
এর আগে আজ সকাল ১০টা ২৯ মিনিট পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের সোনা ২ লাখ ৬১ হাজার ৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা এবং স্থানীয় সরবরাহ সংকটের কারণেই সোনার দাম এভাবে বাড়ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা।
সোনার পাশাপাশি এবার রুপার দামও বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বাজুস। নতুন তালিকা অনুযায়ী, ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ১৭৫ টাকা বাড়িয়ে ৬ হাজার ৮৮২ টাকা করা হয়েছে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট ও ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ১১৭ টাকা বাড়িয়ে যথাক্রমে ৬ হাজার ৫৩২ টাকা ও ৫ হাজার ৫৯৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
সনাতন পদ্ধতির রুপার দামও ১১৭ টাকা বেড়ে ৪ হাজার ১৯৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে। ক্রমাগত দাম বাড়ার ফলে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে অলঙ্কার কেনার বিষয়ে কিছুটা অনাগ্রহ তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন জুয়েলারি শিল্পের উদ্যোক্তারা।