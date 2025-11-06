দূর হয়ে যাবে বিষাক্ত ইউরিক অ্যাসিড, জানুন!

বিশেষ প্রতিবেদন
তানজিনা হাসান মৌ
ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির ফলে পা, হাঁটু এবং হাতের জয়েন্টগুলিতে ফোলাভাব, ব্যথা এবং জ্বালাপোড়া হতে পারে। ওষুধের পাশাপাশি কিছু সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করলে, প্রাকৃতিকভাবে ইউরিক অ্যাসিড কমানো সম্ভব।
ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির সমস্যা এখন সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনেক তরুণ-তরুণী উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যায় ভুগছেন। ইউরিক অ্যাসিড আমাদের শরীরে উৎপাদিত একটি বর্জ্য পদার্থ। এটি অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপাদিত হলে, এটি শরীরের জয়েন্টগুলিতে জমা হয় এবং ছোট ছোট স্ফটিক তৈরি করে। এটি গাউট নামক আর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি বাড়ায়। ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির ফলে পা, হাঁটু এবং হাতের জয়েন্টগুলিতে ফোলাভাব, ব্যথা এবং জ্বালাপোড়া হতে পারে। ওষুধের পাশাপাশি কিছু সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করলে, প্রাকৃতিকভাবে ইউরিক অ্যাসিড কমানো সম্ভব। বলছেন পুষ্টিবিদ সোনিয়া নারাং৷
লেবু জল: স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউরিক অ্যাসিড কমাতে লেবু জল পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। লেবুতে থাকা ভিটামিন সি শরীরকে বিষমুক্ত করে এবং ইউরিক অ্যাসিড কমাতে সাহায্য করে। সকালে খালি পেটে হালকা গরম জলে অর্ধেক লেবু ছেঁকে পান করলে শরীরের pH স্তর ভারসাম্যপূর্ণ হয় এবং গেঁটে বাতের ঝুঁকি কমায়।
চেরি: চেরি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্থোসায়ানিন সমৃদ্ধ, যা প্রদাহ এবং ইউরিক অ্যাসিড উভয়ই কমাতে সাহায্য করে। কিছু গবেষণা পরামর্শ দেয় যে তাজা চেরি বা চেরির রস খেলে গাউট আক্রমণের ঝুঁকি কমাতে পারে। এটি কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই উপশম প্রদানের একটি প্রাকৃতিক উপায়।
অ্যাপেল সিডার ভিনিগার: অ্যাপেল সিডার ভিনিগার শরীরকে বিষমুক্ত করে এবং ইউরিক অ্যাসিড দূর করতে সাহায্য করে। এতে উপস্থিত অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইউরিক অ্যাসিড থেকে মুক্তি দেয়। এক গ্লাস জলে এক চা চামচ আপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে দিনে একবার বা দু’বার পান করলে উপকার পাওয়া যায়। যাদের দীর্ঘস্থায়ীভাবে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেছে তাদের জন্য এই প্রতিকারটি কার্যকর।
বেশি করে জল পান করুন: প্রস্রাবের মাধ্যমে ইউরিক অ্যাসিড নির্গত হতে না পারলে শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়। সারাদিন পর্যাপ্ত জল খাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জল কিডনি পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড আরও সহজে বের করে দিতে সাহায্য করে। প্রতিদিন কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ গ্লাস জল পান করার অভ্যাস করুন।
মেথি বীজ এবং তুলসী পাতা খান: আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞদের মতে, এক চা চামচ মেথি বীজ সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকালে খালি পেটে সেই জল পান করলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমে। মেথি প্রদাহ কমায় এবং ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া, তুলসী পাতার যৌগগুলি বিপাকক্রিয়া উন্নত করে এবং জয়েন্টের ব্যথা থেকে মুক্তি দেয়। উভয় ভেষজই ওষুধ হিসেবে কার্যকর।