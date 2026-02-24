দায়িত্ব নিলেন ৬ সিটি করপোরেশন প্রশাসক

ভিনিউজ : দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন প্রশাসকসহ ছয়টি সিটি করপোরেশনের প্রশাসকেরা। আজ মঙ্গলবার স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তারা।
সম্প্রতি ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনসহ দেশের ছয় সিটি করপোরেশনে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
দায়িত্ব গ্রহণের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনসহ নবনিযুক্ত ছয় সিটির প্রশাসকরা।