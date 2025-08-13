ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে চাকরি করতেন সুস্মিতা!

ভিনিউজ : বলিউডে সাফল্যের শীর্ষে উঠতে পারেননি সুস্মিতা। তাই অভিনয়ের পাশপাশি তিনি নিজেকে গড়েছেন উদ্যোগপতি হিসাবেও। একসময় নাকি আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংস্থায় চাকরি করেছেন অভিনেত্রী!

 

সুস্মিতা সেনের ব্যক্তিত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলেই। ভারতের প্রথম ব্রহ্মাণ্ডসুন্দরী তিনি। ১৮ বছর বয়স হতে না হতেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে এমন জনপ্রিয়তা খুব কম মানুষের কপালেই জুটেছে। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় জয়ের পর বলিউডে দীর্ঘ কেরিয়ার তাঁর। যদিও বলিউডে সাফল্যের শীর্ষে উঠতে পারেননি তিনি। তাই অভিনয়ের পাশপাশি নিজেকে গড়েছেন উদ্যোগপতি হিসাবেও। একসময় নাকি আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংস্থায় চাকরিও করেছেন সুস্মিতা!

 

ডোনাল্ড ট্রাম্প রাজনীতির আঙিনায় আসার আগে ছিলেন সে দেশের অন্যতম সফল শিল্পপতি। একাধিক ব্যবসায় লগ্নি ছিল তাঁর। ১৯৯৬ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজ়েশনের মালিকানা ছিল তাঁর হাতে। ২০১০ থেকে ২০১২ পর্যন্ত মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়ার দায়িত্ব নেয় ট্রাম্পের সংস্থা। সেই সময় ডাক পড়ে সুস্মিতার। তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজ়ির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার। এককথায় রাজি হয়ে যান অভিনেত্রী। তাঁর কথায়, ‘‘দীর্ঘ দিন ধরে ইচ্ছে ছিল এটার অংশীদার হওয়ার। যখন এর ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজ়ির দায়িত্ব নিলাম, বলা যেতে পারে সেখানে এক বছরের জন্য চাকরি করলাম, সেই সময় মালিক ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। একটি বেশ জটিল চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল।’’

 

কিন্তু ডোনাল্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ কেমন ছিল সুস্মিতার জন্য? সেই প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, ‘‘কিছু মানুষ এমনিই নিজেদের ছাপ রেখে যান। সেটা তাঁদের কৃতিত্ব কিংবা ক্ষমতার কারণে নয়। বরং তাঁরা কোনও বিশেষত্ব নিয়েই জন্মান।’’

 

 

 

