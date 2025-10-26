ভিনিউজ ডেস্ক : ট্রাম্পের সামনে শান্তিচুক্তিতে সই করলো থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া। রোববার (২৬ অক্টোবর) মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ট্রাম্প ও মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের উপস্থিতিতে সম্প্রসারিত অস্ত্রবিরতি চুক্তিতে সই করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ দুটি।
চুক্তি অনুযায়ী, থাইল্যান্ড কম্বোডিয়ার বন্দিদের মুক্তি দেবে এবং কম্বোডিয়া ভারী অস্ত্র প্রত্যাহার শুরু করবে। যুদ্ধ ফের শুরু না হওয়া নিশ্চিত করতে নিয়মিত মনিটরিং করবেন আঞ্চলিক পর্যবেক্ষকরা।
গত জুলাইয়ে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষে কয়েক ডজন মানুষ নিহত এবং লাখো মানুষ বাস্তুচ্যুত হন। মালয়েশিয়া, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় পাঁচ দিন পর যুদ্ধবিরতি হয়। এসময় ট্রাম্প দু’দেশকে সতর্ক করে বলেছিলেন, যুদ্ধ চললে ব্যবসায়িক চুক্তি স্থগিত করা হতে পারে।
রোববারের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেত ও থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আনুটিন চারনভিরাকুল। এই চুক্তিকে ‘বৃহৎ সাফল্য’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প। হুন মানেত বলেছেন, এটি একটি ঐতিহাসিক দিন। আর আনুটিন বলেন, এই চুক্তি স্থায়ী শান্তির জন্য মূল ভিত্তি তৈরি করছে।
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার ইব্রাহিম অস্ত্রবিরতিকে ‘সন্ধান নয়, বরং সাহসের কাজ’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নিকর্নডেজ বালানকুরা এটিকে ‘যৌথ ঘোষণা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন, যা দু’দেশের সম্পর্ক নবায়নের অঙ্গীকার প্রদর্শন করে।
বার্ষিক আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এটি চলতি এশিয়া সফরে ট্রাম্পের প্রথম ইভেন্ট ছিল। এরপর তিনি যাবেন জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায়। এছাড়া তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর সঙ্গেও বৈঠক করতে পারেন। সফরটি এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বাড়ানোর প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে।