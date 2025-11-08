জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ: তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করল বিসিবি

জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ: তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করল বিসিবি

ভিনিউজ : বাংলাদেশ নারী জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলমের আনা যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্তের জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সেখানে বলা হয়েছে, ‘সম্প্রতি জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে ওঠা অসদাচরণের অভিযোগ তদন্তের জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে বিসিবি।’

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তারিক উল হাকিমকে তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে। বিসিবি পরিচালক হিসেবে কিছুদিন আগে নিয়োগ পাওয়া রুবাবা দৌলা এবং সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা আছেন সদস্য হিসেবে।

দুদিন আগে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানিয়েছিল, তদন্ত কমিটি ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন ও সুপারিশ জমা দেবে।

নারী জাতীয় দলের সাবেক ম্যানেজার ও নির্বাচক মঞ্জুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন জাহানারা। ফ্রিল্যান্স ক্রীড়া সাংবাদিক রিয়াসাদ আজিমের ইউটিউব চ্যানেলে গত বৃহস্পতিবার দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, মন্দ স্পর্শ করার পাশাপাশি মঞ্জুরুল তাকে অশোভন প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

একইসঙ্গে টিম ম্যানেজমেন্ট ও বোর্ডের আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় থাকা জাহানারা। এসব নিয়ে বিসিবিতে বিস্তারিত জানালেও কোনো প্রতিকার পাননি বলে দাবি করেছেন তিনি।

মূল অভিযুক্ত বাংলাদেশ পুরুষ জাতীয় দলের সাবেক পেসার মঞ্জুরুল এখন চীন নারী দলের কোচ হিসেবে কাজ করছেন। জাহানারার অভিযোগ অস্বীকার করে গতকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তিনি বলেছেন, আসন্ন যেকোনো তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত আছেন এবং সেখানে তার বক্তব্য তুলে ধরবেন।

