জাপানের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হলেন সানায়ে তাকাইচি

ভিনিউজ : জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন হলেন সানায়ে তাকাইচি। তিনি ২০২৫ সালের ২১ অক্টোবর জাপানের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেতে চলেছেন, কারণ তার দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) এবং প্রধান বিরোধী দল জাপান ইনোভেশন পার্টি (জেআইপি) একটি জোট সরকার গঠন করেছে।
রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) জাপানের পার্লামেন্ট দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অতি-রক্ষণশীল সানায়ে তাকাইচিকে নির্বাচিত করে।
পাবলিক ব্রডকাস্টার এনএইচকে অনুসারে, ৪৬৫ আসনের নিম্নকক্ষে প্রথম দফার ভোটে তাকাইচি ২৩৭ ভোট পেয়েছেন, যাতে দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রয়োজন পড়বে না।
ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, জাপান ইনোভেশন পার্টির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে এবং সপ্তাহান্তে জোট সরকার গঠনের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করার পর তার জয় আসে।
তাকাইচি শিগেরু ইশিবার স্থলাভিষিক্ত হলেন। জুলাই মাসে নির্বাচনে লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকে তিন মাসের রাজনৈতিক শূন্যতা এবং বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে নির্বাচিত হলেন তিনি।
‘রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এই মুহূর্তে অপরিহার্য।’ স্থিতিশীলতা ছাড়া, আমরা একটি শক্তিশালী অর্থনীতি বা কূটনীতির জন্য পদক্ষেপ নিতে পারি না।’ সোমবার জেআইপি নেতা এবং ওসাকার গভর্নর হিরোফুমি ইয়োশিমুরার সাথে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তাকাইচি বলেন।
এলডিপির কট্টরপন্থী শাখার সদস্য ৬৪ বছর বয়সী এই রক্ষণশীল ব্যক্তিত্ব জাপানের ‘আয়রন লেডি’ হিসেবে পরিচিত। তিনি সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের একজন ভক্ত।
রয়টার্স জানায়, এখন তিনি নির্বাচিত হওয়ায়, তার সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকবে। মন্দা অর্থনীতির সাথে লড়াই করা, মার্কিন-জাপানের কঠিন সম্পর্ককে মোকাবেলা করা এবং কেলেঙ্কারি এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জর্জরিত শাসক দলকে ঐক্যবদ্ধ করা।