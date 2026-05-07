জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু ৭ জুন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় তথা ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন আগামী ৭ জুন শুরু হচ্ছে। এদিন বিকেল ৩টায় ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত জাতীয় সংসদ ভবনের সংসদ কক্ষে অধিবেশন বসবে।
বৃহস্পতিবার (৭ মে) এ-সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ অধিবেশন আহ্বান করেছেন।
সংসদ সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, অধিবেশনে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপন ও জাতীয় বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
আসন্ন বাজেট অধিবেশনকে কেন্দ্র করে জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা জোরদারের পাশাপাশি সংসদ সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পদক্ষেপ।