জলবায়ু পরিবর্তনকে ‘প্রতারণা’ বললেন ট্রাম্প

ভিনিউজ : নবায়নযোগ্য শক্তি আসলে ‘তামাশা’ এবং মানুষের প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তন একপ্রকার ‘প্রতারণা’। নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় বিশ্বের শতাধিক নেতৃত্বের সামনে এই কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প।
জীবাশ্ম থেকে তৈরি জ্বালানি ব্যবহারে পৃথিবীর জলবায়ুর সামগ্রিক যে ক্ষতি হচ্ছে তা নিয়ে বহু বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা আছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য সেই সব গবেষণার উল্টো কথা বলছে।
ট্রাম্প এদিন অন্যান্য দেশগুলিকে পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী করেন। যদিও সমীক্ষা ও গবেষণা বলে, পৃথিবীতে দূষণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমেরিকার ভূমিকা অপরিসীম।
এদিন মুক্ত সীমান্ত অভিবাসন নীতিরও বিরোধিতা করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, “অভিবাসন এবং অতিরিক্ত মূল্যে পরিবেশ বান্ধব, নবায়নযোগ্য শক্তি কেনার প্রবণতা মুক্ত পৃথিবী গঠনের ক্ষেত্রে বাধা। এই প্রবণতা পৃথিবীকে ধ্বংস করছে। যে দেশগুলি স্বাধীন ভাবে বাঁচত তারা হারিয়ে যাচ্ছে।”
ট্র্যাম্প আরো বলেন, “অভিবাসনের রাস্তা বন্ধ করে পুরনো পদ্ধতিতে জ্বালানি ব্যবহার করলেই আবার মহৎ দেশ গড়ে তোলা সম্ভব।” নির্ধারিত ১৫ মিনিটের জায়গায় প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বলেন ট্রাম্প।