চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির দেড় যুগ ধরে চলমান অচলাবস্থা ভেঙে নির্বাচন আয়োজনের দাবিতে পদযাত্রা করেছে সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদ

ভিনিউজ : চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির দেড় যুগ ধরে চলমান অচলাবস্থা ভেঙে অবিলম্বে নির্বাচন আয়োজনের দাবিতে পদযাত্রা করেছে সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদ।

রবিবার (২ নভেম্বর) দুপুরে নগরীর বকসিরহাট থেকে টেরিবাজার পর্যন্ত এ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্যানেল লিডার এস এম নুরুল হকের নেতৃত্বে শতাধিক ব্যবসায়ী এতে অংশ নেন। তারা পথে পথে বিভিন্ন দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের ভোটাধিকারের দাবিতে সচেতনতা সৃষ্টি করেন।

সমাবেশে এস এম নুরুল হক বলেন, “দীর্ঘ দেড় যুগ ধরে চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা চেম্বার নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী চেম্বারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ব্যবসায়ীদের দাবিগুলো উপেক্ষা করছে। এবার আমরা নিজেরাই নেতৃত্ব বেছে নিতে চাই— ভোটের মাধ্যমে।”

তিনি আরও বলেন, “গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মতোই আমরা চেম্বারে ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে নেমেছি। প্রশাসকের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভোট প্রক্রিয়া শুরু হলেও এখন কারসাজির মাধ্যমে ভুয়া ভোটার যুক্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে।”

ব্যবসায়ী নেতারা অভিযোগ করেন, আদালত ভুয়া ভোটারদের ভোটাধিকার স্থগিত করলেও ট্রেড গ্রুপ ও টাউন অ্যাসোসিয়েশনের আপিলের কারণে বাকি ১৮টি পদেও নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। ফলে ব্যবসায়ীরা অপেক্ষায় থেকেও ভোটের সুযোগ পাচ্ছেন না। তারা দাবি জানান— আদালতের দেওয়া দুই সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তির নির্দেশ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পূর্বের রায় বহাল রেখে ভুয়া ভোটারদের অংশগ্রহণ স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে।

পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন মো. কামরুল হুদা, মোহাম্মদ আইয়ুব, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোস্তাক আহমদ চৌধুরী, এস এম কামাল উদ্দিন, আহমেদ-উল আলম চৌধুরী (রাসেল), ইমাদ এরশাদ, জসিম উদ্দিন চৌধুরী, কাজী ইমরান এফ রহমান, মো. আবচার হোসেন, মো. আরিফ হোসেন, মো. হুমায়ুন কবির পাটোয়ারী, মোহাম্মদ আজিজুল হক, মোহাম্মদ রাশেদ আলী, মোহাম্মদ মুছা

