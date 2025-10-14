গাজা সম্মেলনে ইতালীর প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে সুন্দরী বললেন ট্রাম্প

ভিনিউজ ডেস্ক : গাজা বিষয়ক এক শীর্ষ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঞ্চে উপস্থিত। ইতালীর প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে উদ্দেশ্য করে তাকে ‘সুন্দরী’ বলে অভিহিত করেছেন।মঙ্গবার (১৩ই অক্টোবর, ২০২৫) অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ট্রাম্প তার ভাষণের মাঝখানে এই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ট্রাম্প বলেন, আমার একথা বলার অধিকার নাই এমন কথা বললে আপনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়, তিনি একজন সুন্দরী তরুণী ।
তিনি আরও বলেন, আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রে কোনো নারীকে ‘সুন্দরী’ শব্দটি ব্যবহার করেন, রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের ইতি, কিন্তু আমি এই ঝুঁকি নিতে রাজি।
এরপর ৪৮ বছর বয়সী মেলোনির দিকে ঘুরে ট্রাম্প প্রশ্ন করেন, আপনাকে সুন্দরী বলায় কিছু মনে করেনি তো ? কারণ আপনি আসলেই সুন্দরী।
তবে এরপর ট্রাম্প মেলোনির প্রশংসাও করেন। অভিবাসন এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে তার কার্যক্রম তিনি অসাধারণ বলে অভিহিত করেন। ট্রাম্প যোগ করেন, এবং ইতালিতে তাকে সত্যিই একজন অত্যন্ত সফল রাজনীতিবিদ করে তুলেছে।
উল্লেখ্য, গাজার জন্য শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আয়োজিত এই সম্মেলনে প্রায় ৩০ জন রাষ্ট্রনেতা উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে জর্জিয়া মেলোনিই ছিলেন একমাত্র নারী।