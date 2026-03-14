খারগ দ্বীপে শক্তিশালী বোমা হামলা চালালো যুক্তরাষ্ট্র, তেলের স্থাপনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

ইরানের গুরুত্বপূর্ণ তেল রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত খাড়গ দ্বীপ–এ শক্তিশালী বোমা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে আমেরিকা–এর বিরুদ্ধে। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত এই দ্বীপটি ইরান–এর অন্যতম প্রধান তেল টার্মিনাল এবং দেশের তেল রপ্তানির বড় অংশ এখান থেকেই পরিচালিত হয়।
প্রাথমিক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ভোররাতের দিকে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় এবং পরে দ্বীপের বিভিন্ন তেল স্থাপনা ও অবকাঠামোতে আগুন ধরে যায়। স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে, হামলার ফলে তেল সংরক্ষণ ট্যাংক এবং জেটি এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ইরানের সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। দেশটির কর্মকর্তারা এই হামলাকে সরাসরি আগ্রাসন বলে উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে নিন্দা জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
অন্যদিকে আমেরিকা এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে পার্সিয়ান গালফ অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় এই হামলাকে ঘিরে নতুন করে ভূরাজনৈতিক সংকট তৈরির আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা।
বিশেষজ্ঞদের মতে, খারগ দ্বীপে বড় ধরনের ক্ষতি হলে বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহেও প্রভাব পড়তে পারে। কারণ ইরানের অধিকাংশ অপরিশোধিত তেল এই দ্বীপের টার্মিনাল থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে পাঠানো হয়।
ঘটনার বিস্তারিত জানতে তদন্ত শুরু করেছে ইরান সরকার। একই সঙ্গে আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনা বাড়তে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।