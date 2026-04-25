কোটালীপাড়ায় খালের কচুরিপানা পরিস্কার করলেন সংসদ সদস্য এস এম জিলানী

কোটালীপাড়া(গোপালগঞ্জ)প্রতিনিধিঃ
ভিনিউজ : গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় খালের কচুরিপানা পরিস্কার করলেন গোপালগঞ্জ -৩(কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসনের সংসদ সদস্য এসএম জিলানী।
আজ শনিবার দলীয় নেতা-কর্মীদেরকে সাথে নিয়ে এস এম জিলানী সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের কোনেরভিটা- রামনগর খালের কচুরিপানা পরিষ্কার করেন।
এ সময় উপজেলা বিএনপির সভাপতি এস এম মহিউদ্দিন,সাধারণ সম্পাদক আবুল বশার হাওলাদার,পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অলিয়ার রহমান হাওলাদার,উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ছলেমান শেখ,বিএনপি নেতা মানিক হাওলাদার,কাজী অমিত মাহমুদ,রফিকুল ইসলাম হাওলাদার,যুবলের আহবায়ক রঞ্জন মল্লিক,সদস্য সচিব মান্নান শেখ,স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মাহবুব খান,সদস্য সচিব মাসুদ তালুকদার,ছাত্রদলের আহবায়ক লালন শেখ,সদস্য সচিব নিলয় হাওলাদারসহ বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতা-কর্মী তার সাথে ছিলেন।
সংসদ সদস্য এস এম জিলানী বলেন,সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের কোনেরভিটা-রামনগর খালটি এ এলাকার মানুষের একটি প্রাণের খাল। অত্র এলাকার অধিকাংশ মানুষ বিল থেকে ধান কেটে এ খাল ব্যবহার করে বাড়ীতে তুলেন। খালিটি কচুরিপানায় ভরে থাকার কারনে কৃষকদের ধান কেটে বাড়ীতে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই আমি দলীয় নেতা-কর্মীদেরকে সাথে নিয়ে খালটি পরিস্কার করলাম।আগামীতেও উপজেলার সকল এলাকায় এ ধরনের কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে।