কাস্টিং কাউচ’ মন্তব্যে বিতর্কে হংসিকা: সামাজিক মাধ্যমে তীব্র সমালোচনা

ভিনিউজ : ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হংসিকা মোটওয়ানী সম্প্রতি ‘কাস্টিং কাউচ’ ইস্যু নিয়ে করা এক মন্তব্যের কারণে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। একটি সাক্ষাৎকারে দেওয়া তার বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর নেটিজেনদের একাংশ তার মন্তব্যকে ‘অসংবেদনশীল’ ও ‘আপত্তিকর’ বলে আখ্যা দিচ্ছেন।
শিশু শিল্পী হিসেবে অভিনয় জীবন শুরু করা হংসিকা ২০০৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জনপ্রিয় বলিউড চলচ্চিত্র কোই মিল গয়া-তে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের নজরে আসেন। পরবর্তীতে দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রে তিনি নিজের অবস্থান শক্ত করেন। দীর্ঘদিনের এই ক্যারিয়ারে তাকে কখনও ‘কাস্টিং কাউচ’-এর মুখোমুখি হতে হয়েছে কি না-এমন প্রশ্ন করা হয় সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে।
প্রশ্নের উত্তরে হংসিকা জানান, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কখনও এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হননি। তবে তার পরবর্তী মন্তব্যই বিতর্কের জন্ম দেয়। তিনি বলেন, “আমার মনে হয়, যারা শুধু কাজ করতে আসে, তাদের সঙ্গে এসব হয় না। আমি শুধু কাজ করতে এসেছিলাম, তাই আমার সঙ্গে এমন কিছু হয়নি।”
তার এই মন্তব্যের পর সাক্ষাৎকারের সঞ্চালক পাল্টা প্রশ্ন করেন-শিল্পের অনেকেই তো এমন অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন, সে বিষয়ে তার মতামত কী? জবাবে হংসিকা বলেন, যেহেতু তিনি নিজে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হননি, তাই এ বিষয়ে মন্তব্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।
এই বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর শুরু হয় তীব্র প্রতিক্রিয়া। অনেকেই মনে করছেন, হংসিকার মন্তব্যে পরোক্ষভাবে ‘কাস্টিং কাউচ’-এর শিকারদের দায়ী করা হয়েছে, যা অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি বিষয়কে খাটো করে দেখার সামিল। সমালোচকদের দাবি, একজন নারী শিল্পী হিসেবে তার আরও দায়িত্বশীল অবস্থান নেওয়া উচিত ছিল।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ব্যবহারকারী মন্তব্য করেন, “আমি কখনও অস্ট্রেলিয়ায় যাইনি বলে কি বলব দেশটা নেই? আপনার সঙ্গে হয়নি মানেই সবার সঙ্গে হয়নি—এমন বলা যায় না।” আরেকজন লেখেন, “একজন নারী হয়ে এমন মন্তব্য করা দুঃখজনক। এতে ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করা হয়।”
‘কাস্টিং কাউচ’ বিষয়টি বহু বছর ধরে বিনোদনজগতে আলোচিত একটি ইস্যু, যেখানে কাজের সুযোগের বিনিময়ে অনৈতিক প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠে থাকে। বিভিন্ন সময়ে বহু অভিনেত্রী ও শিল্পী এই অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ্যে এনেছেন, যা বিষয়টিকে আরও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় নিয়ে এসেছে।
বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের সংবেদনশীল বিষয়ে জনসম্মুখে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সতর্কতা জরুরি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলেও, অন্যদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান জানানো এবং সমস্যাটির বাস্তবতা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ।
এদিকে, বিতর্ক শুরু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত হংসিকা মোটওয়ানীর পক্ষ থেকে নতুন করে কোনো ব্যাখ্যা বা প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা এখনো থামেনি, বরং এটি আবারও বিনোদনজগতে ‘কাস্টিং কাউচ’ প্রসঙ্গকে সামনে নিয়ে এসেছে।
সব মিলিয়ে, এই ঘটনা শুধু একজন অভিনেত্রীর মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতা ও সংবেদনশীল ইস্যু নিয়ে জনমত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন হিসেবেও দেখা হচ্ছে।
-আনন্দ বাজার