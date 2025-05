কান’-এ উর্বশীর সঙ্গে সেলফি তুললেন আলিয়া!

Pause

‘কান ২০২৫’ (2025 Cannes Film Festival)-এর লাল গালিচায় যতটা প্রশংসিত হয়েছেন আলিয়া ভট্ট (Alia Bhatt), ততটাই সমালোচিত হয়েছেন উর্বশী রাউতেলা (Urvashi Rautela)। কান-এর গালিচায় বিভিন্ন ফ্যাশানে একেবারে বাজিমাৎ করেছেন আলিয়া। তবে বহুমূল্য পোশাক ও ব্যাগ নিয়েও একেবারেই ছাপ ফেলতে পারেননি উর্বশী। বরং তিনি তাঁর ব্যবহারের জন্য নিন্দিত হয়েছেন। তবে সদ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন উর্বশী রাউতেলা। ছবিতে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আলিয়া ভট্ট। সোশ্যাল মিডিয়ায় কান থেকে এই ছবিটি শেয়ার করে নিয়েছেন উর্বশী।

ছবিতে উর্বশী ও আলিয়া দুজনেই হাসতে হাসতে দেখা যাচ্ছে। এই সেলফিটি আলিয়া তুলেছেন। আলিয়ার লুকের কথা বললে, তিনি কালো ও সাদা চেকের পোশাক পরেছেন, তার সঙ্গে ডার্ক সানগ্লাস এবং সোনার ইয়ারিং পরেছেন। অন্যদিকে উর্বশীর লুকের কথা বললে, তিনি অফ শোল্ডার পোশাক পরেছেন। আলিয়া ও উর্বশীর এই ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। একজন অনুরাগী লিখেছেন, ‘আলিয়াকে উর্বশীর একজন সাধারণ অনুরাগীর মতো লাগছে।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘উর্বশীকে আলিয়ার থেকে বেশি ভাল লাগছে। একজন লিখেছেন, ‘নায়িকা অনেক হতে পারে, কিন্তু অভিনেত্রী কম, আলিয়া একজন চমৎকার অভিনেত্রী।’

প্রসঙ্গত, আলিয়া ভট্ট কান-এর লাল গালিচায় প্রথম দিনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন একটি ভরাট কাজের পিচ রঙা অফ শোলডার গাউন। তাঁর চুল মিডল পার্ট করে পিছনে টেনে বাঁধা ছিল। গলায় কোনও হার পরেননি আলিয়া। তাঁর কাছে ছিল ছোট্ট মুক্তরঙা দুল। গ্লসি মেক আপে একেবারে ঝলমল করছিলেন আলিয়া। অনুরাগীরা বলছেন, তাঁদের অপেক্ষা যে সার্থক হয়েছে। কান -এর মঞ্চে আলিয়াকে একেবারে রানীর মতোই দেখাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে আলিয়ার লুক। আলিয়ার দ্বিতীয় দিনের সাজটিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তিনি ক্রিস্টালের একটি শাড়ি পরেছিলেন। এবার কান-এর লাল গালিচায় প্যাস্টেড শেডের ছড়াছড়ি। আলিয়া ছাড়া যাঁর সাজ সবচেয়ে চর্চায় এসেছে, তিনি ঐশ্বর্য রাই বচ্চন (Aishwarya Rai Bachchan)। তিনি ও কান -এর মঞ্চে পরে এসেছিলেন একটি দুধ সাদা বেনারসি ও ওড়না।

