একনেক সভায় ৩৬ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকার ৯ প্রকল্প অনুমোদন

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) আজ ৯টি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে, যার মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৬ হাজার ৬৯৫ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। অনুমোদিত এই ব্যয়ের মধ্যে সরকারি তহবিল থেকে যোগান দেওয়া হবে ৩৬ হাজার ৪৯০ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা এবং বাকি ২০৪ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর নিজস্ব অর্থায়ন থেকে আসবে।
বুধবার (১৩ মে) বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এই বিশাল বাজেট অনুমোদন দেওয়া হয়। আজকের সভায় অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে তিনটি সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প, পাঁচটি সংশোধিত প্রকল্প এবং একটি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
একনেক সভায় উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীসহ সরকারের মন্ত্রীবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে জলবায়ু ও কৃষি খাতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘পদ্মা ব্যারেজ (১ম পর্যায়)’ প্রকল্পটি বিশেষ নজর কেড়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ‘চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড (পতেঙ্গা হতে সাগরিকা)’ প্রকল্পের পঞ্চম সংশোধন অনুমোদন করা হয়েছে। একই সাথে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে আধুনিক করতে ‘চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন’ প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধনও সভায় পাস হয়।
সামাজিক ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জেলা শহরগুলোতে বিদ্যমান মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে ৩০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও পুনর্নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শিশুদের সুরক্ষায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ‘সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমনি নিবাস নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ’ প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধনী অনুমোদন পেয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি খাতের বিকাশে ‘হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ’ প্রকল্পের তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির প্রসারে সরকার আরও বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে।
প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি খাতের নিরাপত্তায় সাভার সেনানিবাসে সৈনিকদের আবাসন সমস্যার সমাধানে নতুন ব্যারাক কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ময়মনসিংহ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ধনুয়া হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণের প্রথম সংশোধনীও আজ অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণের সংশোধিত প্রকল্প সভায় অনুমোদন পায়। মূল প্রকল্পগুলোর পাশাপাশি পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ইতোমধ্যেই অনুমোদিত ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিমান বাহিনী ঘাঁটি কুর্মিটোলায় বিমানসেনা ব্যারাক নির্মাণ সংক্রান্ত দুটি ক্ষুদ্র প্রকল্পের বিষয়েও আজকের সভায় বিস্তারিত অবহিত করা হয়েছে।