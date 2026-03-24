ঈদের ছুটি শেষে আজ থেকে খুলেছে অফিস-আদালত ও ব্যাংক

নিউজ ডেস্ক
ভিনিউজ : পবিত্র ঈদুল ফিতরের সরকারি ছুটি শেষে আজ (২৪ মার্চ) থেকে দেশের অফিস-আদালত, ব্যাংক-বিমা ও শেয়ারবাজারে স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।

রমজান মাসের বিশেষ সময়সূচি শেষে ব্যাংকিং কার্যক্রমও আগের নিয়মে ফিরেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

নতুন সময়সূচি অনুযায়ী: লেনদেন: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা, অফিস সময়: সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা।

রমজান মাসে গ্রাহকদের সুবিধার্থে সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছিল। তখন ব্যাংকের লেনদেন চলত সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত এবং অফিস সময় ছিল সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

এর আগে ১০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সার্কুলারে জানানো হয়েছিল, রমজান শেষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আবার পূর্বের সময়সূচিতে ফিরে যাবে।

ঈদের দীর্ঘ ছুটি শেষে স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হওয়ায় নগরজীবনেও আবার কর্মচাঞ্চল্য ফিরবে বলে আশা করা হচ্ছে।

 

পূর্বের খবরআনন্দ বাজার প্রতিবেদন :ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রে আক্রমণের ঘোষণা থেকে ‘পাঁচ দিনের জন্য’ পিছিয়ে গেলেন ট্রাম্প!
পরবর্তি খবরবিবিসি প্রতিবেদন : যুদ্ধ বন্ধে আলোচনা হয়েছে’ ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের পর বিশ্ববাজারে কমছে তেলের দাম

এই সংক্রান্ত আরো খবর...