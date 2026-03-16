ঈদের ছুটি শুরু, আজ সরকারি চাকরিজীবীদের শেষ কর্মদিবস

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আজ সোমবার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শেষ কর্মদিবস। কর্মদিবস শেষে শুরু হচ্ছে ঈদের টানা ছুটি।
সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামীকাল থেকে শুরু হয়ে কয়েকদিন দেশের সব সরকারি অফিস-আদালত বন্ধ থাকবে। ফলে সরকারি চাকরিজীবীরা পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদযাপনের জন্য নিজ নিজ গন্তব্যে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
ইতোমধ্যে রাজধানীসহ বিভিন্ন শহর থেকে অনেক মানুষ গ্রামে ফিরতে শুরু করেছেন। বাস, ট্রেন ও লঞ্চ টার্মিনালগুলোতে যাত্রীদের ভিড়ও বেড়েছে। ঈদ সামনে রেখে সড়ক ও মহাসড়কে যানবাহনের চাপও ক্রমেই বাড়ছে।
এদিকে ঈদ উপলক্ষে সরকারি ছুটির সময় দেশের অধিকাংশ সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে জরুরি সেবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান—যেমন হাসপাতাল, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, ফায়ার সার্ভিসসহ গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলো স্বাভাবিকভাবে চালু থাকবে।
ছুটি শেষে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আবারও সরকারি অফিসগুলোতে নিয়মিত কার্যক্রম শুরু হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।