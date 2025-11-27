‘আমার শরীর আমার সম্পদ, নিজের জন্য উঠে দাঁড়ান’, যৌন হেনস্থা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন ঐশ্বর্যা

ভিনিউজ : রাস্তাঘাটে হোক কিংবা কর্মক্ষেত্রে— মেয়েদের অনেক সময়েই হেনস্থার মুখে পড়তে হয়। কী পোশাক পরেছেন, তার ঝুল কতটা? কিংবা কতটা অনাবৃত সেই পোশাক, তা নিয়ে সমাজের ‘নীতিপুলিশি’র মুখে হামেশাই পড়তে হয় মেয়েদের। এ বার সেই সব মেয়েদের হয়ে মুখ খুললেন ঐশ্বর্যা রাই।
খ্যাতনামী প্রসাধনী পণ্যের প্রচার-দূত হিসেবে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। সেখানেই তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, রাস্তাঘাটে কী ভাবে হেনস্থার মোকাবিলা করবেন মেয়েরা? তাতেই ঐশ্বর্য পালটা প্রশ্ন ছোড়েন, “অপর প্রান্তের মানুষটির চোখের দিকে না তাকালেই পার পেয়ে যাবেন ভাবছেন? তা হলে বলি, একদম নয়। মোকাবিলা করতে হেনস্থাকারীর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে শিখুন। মাথা উঁচু করে হাঁটুন।’’
আন্তর্জাতিক মঞ্চে একাধিক বার ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ঐশ্বর্যা। এর পরেও মানুষ প্রশ্ন তোলেন, “উনি কী পোশাক পরেছেন! মোটেই এই পোশাকে ওঁকে মানাচ্ছে না।” এমনকি, ওজনবৃদ্ধি নিয়ে নানা কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে অভিনেত্রীকে। তিনি বয়স ধরে রাখতে মুখে ‘কারসাজি’ করেছেন, তেমন অভিযোগও উঠেছে। তাই হেনস্থা প্রসঙ্গে ঐশ্বর্যা নিজের অবস্থা স্পষ্ট করে বলেন, “আমার শরীর, আমার সম্পদ। এটা ভাবতে শিখুন। নিজের কদরটা বুঝুন। নিজেকে নিয়ে কখনও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগবেন না। আত্মবিশ্বাসী হন। দরকারে নিজের জন্য লড়ুন। কিন্তু কখনও নিজের সাজপোশাক কিংবা লিপস্টিক শেডের দোষ দেবেন না। মনে রাখবেন, রাস্তাঘাটে হেনস্থার শিকার হলে সেটা কখনওই আপনার দোষ নয়।”