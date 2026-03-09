আনন্দবাজার প্রতিবেদন : আইসিসির ১২০ কোটির মধ্যে কত পেল সূর্যের ভারত

নিউ জ়িল্যান্ডকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। এই জয়ের ফলে আইসিসির কাছ থেকে কত টাকা পুরস্কার হিসাবে পেলেন সূর্যকুমার যাদবেরা? টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা কোনও দেশই খালি হাতে ফেরেনি। যারা অংশ নিয়েছে, তারা প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পেয়েছে। যে দল যতটা এগোতে পেরেছে, তার পুরস্কারের অঙ্ক তত বেড়েছে। রবিবার অহমদাবাদের মাঠে নিউ জ়িল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। ফলে সবচেয়ে বেশি টাকা পেয়েছেন সূর্যকুমার যাদবেরা।
এ বারের বিশ্বকাপের জন্য ১২০ কোটি টাকার পুরস্কার ধার্য করেছিল আইসিসি। প্রতিটি ধাপে টাকার অঙ্ক নির্দিষ্ট ছিল। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ যাওয়া দলগুলি পেয়েছে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। যে দলগুলি সুপার এইট পর্বে বাদ গিয়েছে তারা পেয়েছে সাড়ে ৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ, পাকিস্তান সাড়ে ৩ কোটি টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে।
বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে বাদ পড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ড। তারা পেয়েছে ৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। ফাইনালে রানার্স দল নিউ জ়িল্যান্ড পেয়েছে ১৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। আর বিশ্বকাপ জিতে ভারত পেয়েছে ২৭ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা।
আইসিসির কাছ থেকে এই পরিমাণ টাকা পেয়েছেন সূর্যেরা। বিশ্বকাপ জিতলে সাধারণত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড একটি পুরস্কারমূল্য ঘোষণা করে। এ বারও তারা সেটা করবে কি না তা এখনও জানা যায়নি। যদি মিঠুন মানহাসদের বোর্ড ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন, তা হলে আরও বেশি টাকা পকেটে যাবে সূর্যদের।