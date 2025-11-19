অভিনেত্রী দিব্যা খোসলের অভিযোগ : আলিয়া গল্প চুরি করেছে

ভিনিউজ : ‘অন্য সিনেমা থেকে গল্প চুরি করেছেন আলিয়া ভাট’- আলিয়ার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এনেছিলেন আরেক অভিনেত্রী দিব্যা খোসলা কুমার। তার দাবি ছিল, আলিয়ার ‘জিগরা’ সিনেমাটি আসলে তার ছবি ‘সাবী’-র নকল। এ বিষয়ে এবার জবাব দিলেন আলিয়ার চাচা মুকেশ ভাট।
দিব্যার ‘সাবী’ সিনেমার প্রযোজক ছিলেন মুকেশ। তার দাবি, সিনেমার প্রচারের জন্যই এমন দাবি করেছিলেন দিব্যা। দিব্যা ও আলিয়ার তরজা নিয়ে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মুকেশ বলেন, ‘দিব্যা এটা প্রচার পাওয়ার জন্য করেছিল কি না, তা আমি জানি না। আসলে “ব্যাঙ্কক হিলটন” নামে একটি ছবির অনুপ্রেরণায় মহেশ (মহেশ ভাট)“গুমরাহ” নামে একটি সিনেমা বানিয়েছিলেন। ওই সিনেমার অনুপ্রেরণা রয়েছে “জিগরা”র নেপথ্যে।’
প্রকারান্তরে মুকেশ নিজেই জানান, তার প্রযোজিত সিনেমা ‘জিগরা’র সঙ্গে ‘সাবী’র কোনো মিল নেই। তিনি বলেন, ‘আসলে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিতর্ক তৈরির প্রয়োজন হয়। সবার প্রচারের প্রয়োজন। আর প্রচার করার জন্য বিতর্কের তো দরকার হয়েই থাকে।’
তবে আলিয়া এখন এত বড় তারকা যে তার বিতর্ক তৈরি করার কোনো প্রয়োজনই নেই। মনে করেন অভিনেত্রীর চাচা। তার স্পষ্ট বক্তব্য, ‘আলিয়া এখন বড় তারকা। এত বড় তারকার নাম নিয়ে বিতর্ক তৈরি করলে প্রচার পাওয়া যায়।’ আলিয়ার মতো অভিনেত্রীর অন্য সিনেমা থেকে গল্প চুরির প্রয়োজনই নেই।
মুকেশ বলেন, “আলিয়া দেউলিয়া হয়ে যায়নি, যে অন্য ছবি থেকে ওকে গল্প চুরি করতে হবে। ও অনেক বড় মানুষ। এসব করার ওর কোনো প্রয়োজন নেই। ও খুবই গোছানো, বুদ্ধিমতী ও ভালো মেয়ে। এত নিম্নমানের কাজ করার কথা ও ভাবতেও পারে না।”