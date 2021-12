Surah-1 Al Fatihah সূরা-১ আল ফাতিহা (মক্কায় অবতীর্ণ – আয়াত-৭)

(7

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose (portion) is not wrath, and who go not astray.