২৩ জুন আ: লীগের ৭২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রাজশাহী জেলা আ: লীগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন

প্রদ্যুৎ কুমার সরকার, রাজশাহী: ২৩ জুন ২০২১ খ্রি. সূর্যোদয়ক্ষণে জেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়সহ জেলাধীন সকল উপজেলা-পৌর-ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে এবং জেলাধীন আওয়ামী লীগের সকল সহযোগী ও ভাতৃপ্রতীম সংগঠনের দলীয় কার্যালয়ে যথাযথ সন্মান প্রদর্শনপূর্বক জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন সহ কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আওয়ামী লীগ, সহযোগী এবং ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনগুলোকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে স্ব-স্ব সংগঠন সমূহকে যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও উদ্দীপনার সাথে দিবসটি পালনের আহবান জানানো হয়েছে ।

বৈশ্বিক মহামারি করোনার অশুভ সংক্রমণজনিত কারণে এবছর ব্যাপক সমাগম সহ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা সম্ভব হচ্ছেনা বিধায় ঘরোয়াভাবে সীমিত আকারে স্বাস্থ্যবিধি মেনে উক্ত অনুষ্ঠান পালনের লক্ষ্যে ২৩ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ টায় রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত (গুগল মিট-To join the meeting on Google Meet, click this link:

Or open Meet and enter this code: ewf-drfw-pcf ) ভার্চুয়াল মিটিং-এ জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ-জেলার সকল সহযোগী ও ভাতৃপ্রতীম সংগঠনের নেতৃবৃন্দ-জেলাধীন সকল সাংগঠনিক উপজেলা-পৌর-ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ সকল সাংগঠনিক এলাকার সহযোগী ও ভাতৃপ্রতীম সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকবৃন্দকে উক্ত ভার্চুয়াল মিটিং-এ সংযুক্ত হওয়ার আন্তরিক আহবান জানিয়েছেন রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অনিল কুমার সরকার এবং সাধারণ সম্পাদক সাবেক এমপি আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ দারা । এর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় প্রচার-প্রচারণা চালানোর আহবান জানিয়েছেন তাঁরা । বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭২ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সফল হোক সার্থক হোক ।