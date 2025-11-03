২৩৭ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

 

ভিনিউজ ডেস্ক : আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করছে বিএনপি। আজ সোমবার বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নাম ঘোষণা করেন।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর-৩, বগুড়া-৭ ও ফেনী-১ আসন থেকে লড়বেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া।

দলটির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বগুড়া-৭, দিনাজপুর-৩ ও ফেনী-১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এছাড়া ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বগুড়া-৬ আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নেবেন। মির্জা ফখরুল নিজে ঠাকুরগাঁও-১ আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

ঢাকা-১ খন্দকার আবু আশফাক; ঢাকা-২ আমানউল্লাহ আমান; ঢাকা-৩ গয়েশ্বর চন্দ্র রায়; ঢাকা-৪ তানভীর আহমেদ রবিন; ঢাকা-৫ নবী উল্লাহ নবী; ঢাকা-৫ ইশরাক হোসেন; ঢাকা-৮ মির্জা আব্বাস; ঢাকা-১২ সাইফুল আলম নীরব; ঢাকা-১৪ সানজিদা তুলি; ঢাকা-১৬ আমিনুল হক।

চট্টগ্রাম-১ নুরুল আমিন; চট্টগ্রাম-২ সরোয়ার আলমগীর; চট্টগ্রাম-৪ কাজী সালাউদ্দিন; চট্টগ্রাম-৫ মীর হেলাল উদ্দিন; চট্টগ্রাম-৭ হুম্মাম কাদের চৌধুরী; চট্টগ্রাম-৮ এরশাদ উল্লাহ; চট্টগ্রাম-১০ আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী; চট্টগ্রাম-১২ এনামুল হক; চট্টগ্রাম-১৩ সরোয়ার জামাল নিজাম; চট্টগ্রাম-১৬ মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী পাপ্পা।

কক্সবাজার-১ সালাহউদ্দিন আহমেদ; কক্সবাজার-৩ লুৎফুর রহমান কাজল; কক্সবাজার-৪ শাহজাহান চৌধুরী; বান্দরবন- সাচিং প্রু; রাঙামাটি- দীপেন দেওয়ান; খাগড়াছড়ি- আবদুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া।

বরিশাল-১ জহির উদ্দিন স্বপন; বরিশাল-২ সরদার সরসুদ্দিন আহমেদ সান্টু; বরিশাল-৪ মোঃ রাজীব আহসান; বরিশাল-৫ মো: মজিবুর রহমান সরোয়ার; বরিশাল-৬ আবুল হোসেন খান।

কুমিল্লা-১ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন; কুমিল্লা-৩ কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ; কুমিল্লা-৪ মঞ্জুরুল আহসান মুলী; কুমিল্লা-৫ মোঃ জসিম উদ্দিন; কুমিল্লা-৬ মোঃ মনিরুল হক চৌধুরী; কুমিল্লা-৮ জাকারিয়া তাহের; কুমিল্লা-৯ মোঃ আবুল কালাম; কুমিল্লা-১০ মোঃ আব্দুল গফুর জুঁইয়া; কুমিল্লা-১১ মোঃ কামরুল হুদা।

নোয়াখালী-১ এ এম মাহবুব উদ্দিন; নোয়াখালী-২ জয়নাল আবেদীন ফারুক; নোয়াখালী-৩ মোঃ বরকত উল্লাহ বুলু; নোয়াখালী-৪ মোঃ শাহজাহান; নোয়াখালী-৫ মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম; নোয়াখালী-৬ মোহাম্মদ মাহবুবের রহমান শামীম।

ময়মনসিংহ-১ সৈয়দ এমরান সালেহ; ময়মনসিংহ-২ মোতাহের হোসেন তালুকদার; ময়মনসিংহ-৩ এম ইকবাল হোসেইন; ময়মনসিংহ-৪ মোঃ আবু ওয়াহাব আখন্দ ওয়ালিদ; ময়মনসিংহ-৫ মোহাম্মদ জাকির হোসেন; ময়মনসিংহ-৬ মোঃ আখতারুল আলম; ময়মনসিংহ-৭ ডাঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান; ময়মনসিংহ-৮ লুতফুল্লাহেল সাজেদ; ময়মনসিংহ-৯ ইয়াসের খাঁন চৌধুরী; ময়মনসিংহ-১১ ফকর উদ্দিন আহমেদ।

পঞ্চগড়-১ ব্যারিস্টার মোহাম্মদ নওশাদ অসির; পঞ্চগড়-২ ফরহাদ হোসেন আজাদ; ঠাকুরগাঁও-১ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর; ঠাকুরগাঁও-৩ মোঃ জাহিদুর রহমান জাহিদ; দিনাজপুর-১ মোঃ মনজুরুল ইসলাম; দিনাজপুর-২ সোঃ সাদিক রিয়াজ; দিনাজপুর-৩ বেগম খালেদা জিয়া; দিনাজপুর-৪ সোঃ আকারুজ্জামান মিয়া; দিনাজপুর-৬ অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

নীলফামারী-২ এ এইচ মোঃ সাইফুল্লাহ রুবেল; নীলফামারী-৪ মোঃ আব্দুল গফুর সরকার; লালমনিরহাট – ১ মোঃ হাসান রাজিব প্রধান; লালমনিরহাট -৩ আসাদুল হাবিব দুলু; রংপুর – ১ মোঃ মোকাররম হোসেন সুজন; রংপুর-২ মোহাম্মদ আলী সরকার; রংপুর-৩ মোঃ সামসুজ্জামান সামু; রংপুর -৪ মোহাম্মদ এমদাদুল হক ভরসা; রংপুর-৫ মোঃ গোলাম রব্বানী; রংপুর-৬ মোঃ সাইফুল ইসলাম।

কুড়িগ্রাম-১ সাইফুল ইসলাম রানা; কুড়িগ্রাম – ২ মোঃ সোহেল হোসেন কায়কোবা; কুড়িগ্রাম-৩ তাজভীর উল ইসলাম; কুড়িগ্রাম-৪ মোঃ আজিজুর রহমান; গাইবান্ধা-১ খন্দকার জিয়াউল ইসলাম মোহাম্মদ আলী; গাইবান্ধা-২ মোঃ আনিসুজ্জামান খান বাবু; গাইবান্ধা-৩ অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ মইনুল হাসান সাদিক; গাইবান্ধা -৪ মোহাম্মদ শামীম কায়সার; গাইবান্ধা-৫ মোঃ ফারুক আলম সরকার।

জয়পুরহাট-১ মোঃ মাসুদ রানা প্রধান; জয়পুরহাট-২ আব্দুল বারী; বগুড়া-১ কাজী রফিকুল ইসলাম; বগুড়া-৩ আব্দুল মুহিত তালুকদার; বগুড়া-৪ মোঃ মোশারফ হোসেন; বগুড়া-৫ গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ; বগুড়া-৬ তারেক রহমান; বগুড়া-৭ বেগম খালেদা জিয়া; চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ মোঃ সাজাহান মিয়া; চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ মোঃ আমিনুল ইসলাম; চাঁপাইনবাবগঞ্জ -৩ মোঃ হারুনর রশিদ।

নওগাঁ-১ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান; নওগাঁ-২ মোঃ সামসুজোহা খান; নওগাঁ-৩ মোঃ ফজলে হুদা বাবুল; নওগাঁ-৪ ইকরামুল বারী টিপু; নওগাঁ-৬ শেখ মোঃ রেজাউল ইসলাম; রাজশাহী -১ মোঃ শরীফ উদ্দীন; রাজশাহী -২ মোঃ মিজানুর রহমান মিনু; রাজশাহী -৩ মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলন; রাজশাহী-৪ ডি.এম.ডি. জিয়াউর রহমান; রাজশাহী -৫ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম; রাজশাহী-৬ আবু সাঈদ চাঁদ।

নাটোর-১ ফারজানা শারমিন; নাটোর-২ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু; নাটোর-৪ মোঃ আব্দুল আজিজ; সিরাজগঞ্জ -২ ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু; সিরাজগঞ্জ-৩ ভিপি আয়নুল হক; সিরাজগঞ্জ-৪ এম আকবর আলী; সিরাজগঞ্জ-৫ মোঃ আমিরুল ইসলাম খান; সিরাজগঞ্জ-৬ এম এ মুহিত; পাবনা-২ এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব; পাবনা-৩ মোঃ হাসান জাফির তুহিন; পাবনা-৪ হাবিবুর রহমান হাবিব; পাবনা-৫ মোঃ শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস।

মেহেরপুর-১ মাসুদ অরুন; মেহেরপুর-২ মোঃ আমজাদ হোসেন; কুষ্টিয়া -১ রেজা আহম্মেদ; কুষ্টিয়া-২ রাগীব রউফ চৌধুরী; কুষ্টিয়া-৩ মোঃ জাকির হোসেন সরকার; কুষ্টিয়া-৪ সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমি; চুয়াডাঙ্গা-১ মোঃ শরীফুজ্জামান; চুয়াডাঙ্গা-২ মাহমুদ হাসান খান; ঝিনাইদহ-৩ মোহাম্মদ মেহেদী হাসান; যশোর-১ মোঃ মফিকুল হাসান তৃপ্তি; যশোর-২ মোছাঃ সাবিরা সুলতানা; যশোর-৩ অনিন্দ্য ইসলাম অমিত; যশোর-৪ টি.এস. আইয়ুব; যশোর-৬ কাজী রওনকুল ইসলাম।

মাগুরা-১ মোঃ মনোয়ার হোসেন; মাগুরা-২ নিতাই রায় চৌধুরী; নড়াইল-১ বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম; খুলনা -২ নজরুল ইসলাম মঞ্জু; খুলনা-৩ রকিবুল ইসলাম বকুল; খুলনা-৪ আজিজুল বারী হেলাল; খুলনা-৫ মোহাম্মদ আলী আসগর; খুলনা-৬ মনিরুল হাসান বাপ্পী; সাতক্ষীরা -১ মোঃ হাবিবুল ইসলাম হাবিব; সাতক্ষীরা-২ আব্দুর রউফ; সাতক্ষীরা-৩ কাজী আলাউদ্দীন; সাতক্ষীরা-৪ মোঃ মনিরুজ্জামান।

বরগুনা-১ মোঃ নজরুল ইসলাম মোল্লা; বরগুনা-২ নুরুল ইসলাম মনি; পটুয়াখালী – ১ এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী; পটুয়াখালী – ৪ এ বি এম মোশাররফ হোসেন; ভোলা- ১ গোলাম নবী আলমগীর; ভোলা – ২ মোঃ হাফিজ ইব্রাহীম; ভোলা- ৩ মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বীক্রম; ভোলা – ৪ মোঃ নুরুল ইসলাম নয়ন।

ঝালকাঠি – ২ ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্ট; পিরোজপুর-২ আহমেদ সোহেল মঞ্জুর; পিরোজপুর ৩ মোঃ রুহুল আমিন দুলাল; টাংগাইল -১ ফকির মাহবুব আনাম স্বপন; টাংগাইল-২ আব্দুস সালাম পিন্টু; টাংগাইল-৩ এসএম ওবায়দুল হক নাসির; টাংগাইল-৪ মোঃ লুৎফর রহমান মতিন; টাংগাইল-৬ মোঃ রবিউল আউয়াল লাবলু; টাংগাইল-৭ আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী; টাংগাইল-৮ আহমেদ আজম খান; জামালপুর-১ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত; জামালপুর-২ এ ই সুলতান মাহমুদ বাবু; জামালপুর-৩ মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান বাবুল; জামালপুর-৪ মোঃ ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম; জামালপুর-৫ শাহ মোঃ ওয়ারেস আলী মামুন।

শেরপুর-১ সানসিলা জেবরিন; শেরপুর-২ মোহাম্মদ ফাহিম চৌধুরী; শেরপুর-৩ মোঃ মাহমুদুল হক রুবেল; ময়মনসিংহ-১ সৈয়দ এমরান সালেহ; ময়মনসিংহ-২ মোতাহের হোসেন তালুকদার; ময়মনসিংহ-৩ এম ইকবাল হোসেইন; ময়মনসিংহ-৫ মোহাম্মদ জাকির হোসেন; ময়মনসিংহ-৬ মোঃ আখতারুল আলম; ময়মনসিংহ-৭ ডাঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান; ময়মনসিংহ-৮ লুতফুল্লাহেল মাজেদ; ময়মনসিংহ-৯ ইয়াসের খাঁন চৌধুরী; ময়মনসিংহ-১১ ফকর উদ্দিন আহমেদ।

নেত্রকোনা-১ ব্যারিস্টার কায়সার কামাল

নেত্রকোনা-২ মোঃ আনোয়ারুল হক

নেত্রকোনা-৩ রফিকুল ইসলাম হিলালী

নেত্রকোনা-৪ মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর

নেত্রকোনা-৫ মোঃ আবু তাহের তালুকদার

কিশোরগঞ্জ-২ এডভোকেট মোঃ জালাল উদ্দিন

কিশোরগঞ্জ-৩ ডঃ ওসমান ফারুক

কিশোরগঞ্জ-৪ মোঃ ফজলুর রহমান

কিশোরগঞ্জ-৫ মোঃ শরীফুল আলম

কিশোরগঞ্জ-৬

মানিকগঞ্জ -১

মানিকগঞ্জ-২ মঈনুল ইসলাম খাঁন

মানিকগঞ্জ-৩ আফরোজা খান রিতা

মুন্সীগঞ্জ-১ শেখ মোঃ আবদুল্লাহ

মুন্সীগঞ্জ-২ মিজানুর রহমান সিনহা

মুন্সীগঞ্জ-৩

ঢাকা-১ খন্দকার আবু আশফাক

ঢাকা-২ আমান উল্লাহ আমান

ঢাকা-৩ গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

ঢাকা-৪ তানভীর আহমেদ রবিন

ঢাকা-৫ নবী উল্লাহ নবী

ঢাকা-৬ ইসরাক হোসেন

ঢাকা-৭

ঢাকা-৮ মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ

ঢাকা-৯

ঢাকা-১০

ঢাকা-১১ এম এ কাইয়ুম

ঢাকা-১২ সাইফুল আলম নীরব

ঢাকা-১৩

ঢাকা-১৪ সানজিদা ইসলাম তুলি

ঢাকা-১৫ মোঃ শফিকুল ইসলাম খান

ঢাকা-১৬

ঢাকা-১৭

ঢাকা-১৮ আমিনুল হক

ঢাকা-১৯ ডাঃ দেওয়ান মোঃ সালাউদ্দিন

ঢাকা-২০

গাজীপুর -১

গাজীপুর -২ এম মঞ্জুরুল করিম রনি

গাজীপুর-৩ অধ্যাপক ডাঃ এসএম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু

গাজীপুর-৪ শাহ রিয়াজুল হান্নান

গাজীপুর -৫ ফজলুল হক মিলন

গাজীপুর-৬

নরসিংদী-১ খায়রুল কবির খোকন

নরসিংদী-২ ডঃ আব্দুল মঈন খান

নরসিংদী-৩ সরদার মোঃ সাখাওয়াত হোসেন

নরসিংদী-৪ ইঞ্জিঃ মোঃ আশরাফ উদ্দিন বকুল

নরসিংদী-৫ মোস্তাফিজুর রহমান ভূইয়া দীপু

নারায়ণগঞ্জ -১ নজরুল ইসলাম আজাদ

নারায়ণগঞ্জ -২ মোঃ আজহারুল ইসলাম মান্নান

নারায়ণগঞ্জ-৩

নারায়ণগঞ্জ-৪

নারায়ণগঞ্জ-৫ মোঃ মাসুদুজ্জামান

রাজবাড়ী – ১ আলি নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম

রাজবাড়ী – ২

ফরিদপুর- ১

ফরিদপুর- ২ শ্যামা ওবায়েদ ইসলাম

ফরিদপুর- ৩ নায়াব ইউসুফ আহমেদ

ফরিদপুর- ৪ শহীদুল ইসলাম বাবুল

গোপালগঞ্জ – ১ মোঃ সেলিমুজ্জামান মোল্ল্যা

গোপালগঞ্জ – ২ ডাঃ কে এম বাবর আলী

গোপালগঞ্জ ৩ এস এম জিলানী

মাদারীপুর – ১ কামাল জামান মোল্লা

মাদারীপুর – ২

মাদারীপুর – ৩ আনিসুর রহমান

শরীয়তপুর – ১ সাইদ আহমেদ আসলাম

শরীয়তপুর- ২ মোঃ শফিকুর রহমান কিরণ

শরীয়তপুর-৩ মিয়াঁ নুরুদ্দিন আহমেদ অপু

সুনামগঞ্জ-১ আনিসুল হক

সুনামগঞ্জ-২

সুনামগঞ্জ-৩ মোহাম্মদ কয়সর আমমেদ

সুনামগঞ্জ-৪

সুনামগঞ্জ-৫ কলিম উদ্দিন মিলন

সিলেট-১ খন্দকার আব্দুল মোক্তাদির চৌধুরী

সিলেট-২ মোছাঃ তাহসিনা রুশদীর

সিলেট-৩ মোহাম্মদ আবদুল মালিক

সিলেট-৪

সিলেট-৫

সিলেট-৬ এমরান আহমেদ চৌধুরী

মৌলভীবাজার-১ নাসির উদ্দিন আহমেদ মীঠু

মৌলভীবাজার-২ সওকত হোসেন সকু

মৌলভীবাজার-৩ নাসের রহমান

মৌলভীবাজার-৪ মোঃ মজিবর রহমান চৌধুরী

হবিগঞ্জ -১

হবিগঞ্জ-২ আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান জীবন

হবিগঞ্জ-৩ আলহাজ্ব মোঃ জি কে গউস

হবিগঞ্জ-৪ এস এম ফয়সাল

ব্রাহ্মনবাড়িয়া – ১ এম এ হান্নান

ব্রাহ্মনবাড়িয়া – ২

ব্রাহ্মনবাড়িয়া- ৩ মোঃ খালেদ হোসেন মাহবুব

ব্রাহ্মনবাড়িয়া – ৪ মুশফিকুর রহমান

ব্রাহ্মনবাড়িয়া – ৫ মোঃ আব্দুল মান্নান

ব্রাহ্মনবাড়িয়া ৬

কুমিল্লা – ১ ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন

কুমিল্লা – ২

কুমিল্লা – ৩ কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ

কুমিল্লা – ৪ মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী

কুমিল্লা – ৫ মোঃ জসিম উদ্দিন

কুমিল্লা – ৬ মোঃ মনিরুল হক চৌধুরী

কুমিল্লা – ৭

কুমিল্লা – ৮ জাকারিয়া তাহের

কুমিল্লা – ৯ মোঃ আবুল কালাম

কুমিল্লা – ১০ মোঃ আব্দুল গফুর ভূঁইয়া

কুমিল্লা-১১ মোঃ কামরুল হুদা

চাঁদপুর – ১ আ ন ম এহসানুল হক মিলন

চাঁদপুর – ২ মোঃ জালাল উদ্দিন

চাঁদপুর – ৩ শেখ ফরিদ আহমেদ

চাঁদপুর – ৪ মোঃ হারুনুর রশিদ

চাঁদপুর – ৫ মোঃ মমিনুল হক

ফেনী-১ বেগম খালেদা জিয়া

ফেনী-২ জয়নাল আবেদীন

ফেনী-৩ আব্দুল আওয়াল মিন্টু

নোয়াখালী-১ এ এম মাহবুব উদ্দিন

নোয়াখালী-২ জয়নাল আবেদীন ফারুক

নোয়াখালী-৩ মোঃ বরকত উল্লাহ বুলু

নোয়াখালী-৪ মোঃ শাহজাহান

নোয়াখালী-৫ মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম

নোয়াখালী-৬ মোহাম্মদ মাহবুবের রহমান শামীম

লক্ষীপুর -১

লক্ষীপুর-২ মোঃ আবুল খায়ের ভূঁইয়া

লক্ষীপুর-৩ মোঃ শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি

 

 

পূর্বের খবরমহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ : ভারতকন‍্যারা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারাল ভারত

এই সংক্রান্ত আরো খবর...