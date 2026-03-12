হট্টগোলের মধ্যে রাষ্ট্রপতির ভাষণ, প্ল্যাকার্ড হাতে বিরোধী দলের ওয়াক আউট

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

 

ভিনিউজ : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের ভাষণ শুরু হলে প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ জানায় বিরোধী দল জামায়াতের সংসদ সদস্যগণ। ছবি ভিডিও থেকে নেওয়া
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের ভাষণ শুরু হলে প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ জানায় বিরোধী দল জামায়াতের সংসদ সদস্যগণ। ছবি ভিডিও থেকে নেওয়া

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের বক্তব্যের সময় প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াক আউট করেছে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা।

 

এর আগে, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান স্পিকার হাফিজ উদ্দিন। এ সময় বিরোধী দল জামায়াতের সংসদ সদস্যরা দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানান। তাদের হাতে প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। প্ল্যাকার্ডে ‘জুলাই নিয়ে গাদ্দারি চলবে না’, ‘জুলাইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধ কর’সহ বিভিন্ন স্লোগান লেখা রয়েছে। স্পিকার এ সময় সবাইকে শান্ত থাকতে আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি এর মধ্যে দিয়েই সংসদের অধিবেশনে ঢোকেন। তিনি স্পিকারের পাশে বসলে সংসদে হইচই করতে থাকেন বিরোধী দল জামায়াতের সংসদ সদস্যরা। এর মধ্যেই বক্তব্য শুরু করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। তার বক্তব্য চলাকালে প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির সংসদ সদস্যদের টেবিল চাপড়াতে দেখা যায়। পরে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা ওয়াক আউট করেন।

 

পূর্বের খবরবলিউড : শরীরচর্চার আগে কোন খাবার একেবারেই খাওয়া চলবে না, পরামর্শ দিলেন তমন্নার প্রশিক্ষক
পরবর্তি খবরবাগেরহাটে বাসের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে বর–কনেসহ ১৩ জন নিহত

এই সংক্রান্ত আরো খবর...