স্বস্তিকা জানালো ওজন কমানোর গোপন রহস্য

ভিনিউজ ডেস্ক : ওজন কমিয়ে নতুন রূপে হাজির হয়েছেন কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জি। খোলা চুল, কাজল-কালো চোখ-নিজের একটি ছোট ভিডিও শেয়ার করতেই নেটিজেনদের নজর পড়ে তার বদলে যাওয়া লুকে। মন্তব্যে ভক্তদের কৌতূহল-কীভাবে এতটা ওজন কমালেন অভিনেত্রী?
স্বস্তিকাকে এক ভক্ত জিজ্ঞেস করেন, “কতটা ওজন কমিয়েছেন? কীভাবে এমন পরিবর্তন?” প্রশ্নের জবাব তিনি দিলেন খুব সহজভাবে-জানালেন তার ওজন কমানোর গোপন পদ্ধতি।
স্বস্তিকার ভাষায়,“হ্যাঁ, ৬ মাস ধরে ওজন কমিয়েছি। প্রতিদিন ৩০–৪৫ মিনিট ব্রিস্ক ওয়াক করেছি। দিনে একটাই মিল খেয়েছি। রুটি, ভাত, পাউরুটি-কিছুই না। কোনো ভাজাপোড়াও নয়। মিষ্টি বা চকোলেট ছাড়তে পারিনি, তাই যেসব খাবার দ্রুত মেদ বাড়ায় সেগুলো সম্পূর্ণ বাদ রেখেছি। সময় লাগে, কিন্তু লেগে থাকতে হবে।”অভিনেত্রীর এই সরল কিন্তু শৃঙ্খলাপূর্ণ ডায়েট দেখে প্রশংসায় ভরেছেন অনুরাগীরা।
টেলিভিশন ধারাবাহিক ‘দেবদাসী’ দিয়ে অভিনয়জীবনের শুরু করেন স্বস্তিকা। বড়পর্দায় আসেন ২০০৩ সালে ঊর্মী চক্রবর্তী নির্মিত ‘হেমন্তের পাখি’ দিয়ে। পরে রবি কিনাগীর ‘মাস্তান’ ৃ