সুস্মিতা আমার খরচ চালাতেন, দাবি ললিত মোদীর

বিনোদন ডেস্ক
ভিনিউজ : ব্যক্তিগত সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটেছে অনেক আগেই। তবে সাবেক সঙ্গী অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক মন্তব্য শুনতে এখনও নারাজ ব্যবসায়ী ললিত মোদী। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি সুস্মিতাকে নিয়ে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যা নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
২০২২ সালের জুলাই মাসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সুস্মিতা সেনের সঙ্গে একাধিক ঘনিষ্ঠ ছবি প্রকাশ করে ললিত মোদী তাদের সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। সে সময় তিনি সুস্মিতাকে নিজের জীবনসঙ্গী বলেও উল্লেখ করেছিলেন। মুহূর্তেই বিষয়টি ভারতীয় গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করে। পরে সুস্মিতা এক দীর্ঘ বার্তায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন এবং সমালোচনার জবাব দেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেকে অবিবাহিত বলেও ঘোষণা করেন।
সম্পর্কের খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই নানা ধরনের কটূক্তির মুখে পড়তে হয় সুস্মিতাকে। অনেকেই তাকে অর্থের লোভে সম্পর্কে জড়িয়েছেন বলে অভিযোগ তোলেন। তবে এ ধরনের সমালোচনার জবাব খুব কমই দিয়েছেন অভিনেত্রী। এক পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, মানুষ কোনো কিছু না বুঝেই নানা ধরনের অপবাদ দিতে অভ্যস্ত।
সম্প্রতি দেওয়া সাক্ষাৎকারে ললিত মোদী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, সুস্মিতা সেনকে অর্থলোভী বলা সম্পূর্ণ ভুল। তার দাবি, বাস্তব চিত্র ছিল ঠিক উল্টো।
ললিত বলেন, “মানুষ কেন সুস্মিতাকে অর্থলোভী বলে, তা আমি বুঝতে পারি না। তিনি নিজের যোগ্যতায় সবকিছু অর্জন করেছেন। জীবনে যা করেছেন, নিজের চেষ্টায় করেছেন।”
তিনি আরও বলেন, “আমি কখনও সুস্মিতার জন্য এক টাকাও খরচ করিনি। বরং আমার অনেক খরচই তিনি বহন করেছেন। বলা যায়, আমার দেখভালের দায়িত্বও তিনি নিয়েছিলেন। তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি অন্যের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করেন না।”
ললিত মোদীর এই বক্তব্য নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কারণ, তাদের সম্পর্ক নিয়ে যে সমালোচনা হয়েছিল, তার বড় অংশই ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে। অথচ ললিতের সাম্প্রতিক মন্তব্য সেই ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র তুলে ধরেছে।
সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, সুস্মিতা চাইলে সহজেই যে কোনো পুরুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু তার আত্মনির্ভরতা, ব্যক্তিত্ব ও জীবনবোধই তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে।
ললিতের ভাষায়, “সত্যি বলতে, তার মতো একজন মানুষের কাছে এসে আমিই যেন বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। সুস্মিতা এমন একজন নারী, যিনি নিজের জীবন নিজের শর্তে পরিচালনা করেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেন।”
জানা যায়, তাদের সম্পর্ক বেশ কয়েক বছর আগেই শেষ হয়েছে। পরবর্তীতে ললিত মোদী দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন। অন্যদিকে সুস্মিতা সেন এখনও অবিবাহিত রয়েছেন।
তবে সম্পর্কের ইতি ঘটলেও সুস্মিতা সম্পর্কে সম্মানজনক অবস্থান ধরে রেখেছেন ললিত মোদী। তার সাম্প্রতিক মন্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, সাবেক সঙ্গীর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও প্রশংসা এখনও অটুট রয়েছে। একই সঙ্গে তিনি সুস্মিতাকে ঘিরে প্রচলিত অর্থলোভী হওয়ার অভিযোগও সরাসরি নাকচ করেছেন।
-আনন্দবাজার