সিরিজ প্রত্যাহার : পাকিস্তানের হামলাকে ‘ক্ষমার অযোগ্য’ বললেন আফগান ক্রিকেটারা

ভিনিউজ ডেস্ক : দুই দেশের রাজনৈতিক টানাপোড়েনে এবার গভীর ফাটল ধরল পাকিস্তান-আফগানিস্তানের ক্রিকেট সম্পর্কেও। সীমান্তে পাল্টাপাল্টি হামলার মধ্যেই পাকিস্তানের এক বিমান হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন আফগানিস্তানের তিন স্থানীয় ক্রিকেটার। এ ঘটনার প্রতিবাদে শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানকে নিয়ে আসন্ন ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নিজেদের প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের রাজধানী শারানায় স্থানীয় ‘ফ্রেন্ডলি’ ম্যাচ খেলে ফেরার পথে পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান হামলায় নিহত হন তিন ক্রিকেটার। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর বিবৃতিতে এসিবি জানায়, ‘এটি আমাদের ক্রীড়া সমাজের জন্য এক ভয়াবহ ক্ষতি। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আসন্ন ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নেব না।’
আগামী ১৭-২৯ নভেম্বর লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ত্রিদেশীয় সিরিজের। ফাইনালের আগে অন্তত দু’বার মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের। কিন্তু পাকিস্তানের হামলার পর সেটি আর সম্ভব হচ্ছে না।
টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক রশিদ খান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘পাকিস্তানের বিমান হামলায় বেসামরিক মানুষ, নারী-শিশু ও ক্রিকেটারদের প্রাণহানি গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। এটি সম্পূর্ণ বর্বর ও অনৈতিক কাজ, যা মানবাধিকারের ভয়াবহ লঙ্ঘন।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নে ক্রিকেটের চেয়ে বড় কিছু নেই। তাই এসিবির সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই।’
অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবিও হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘তরুণ ক্রিকেটারদের মৃত্যু কেবল পাকতিকা নয়, পুরো আফগান ক্রিকেট পরিবারের জন্য এক ভয়াবহ ট্র্যাজেডি।’
পেসার ফজলহক ফারুকিও পাকিস্তানের হামলাকে ‘জঘন্য ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ’ আখ্যা দিয়ে বলেন, ‘নিষ্পাপ বেসামরিক মানুষ ও ক্রিকেটারদের হত্যা কখনো মর্যাদার নয়, এটি লজ্জাজনক।’
পাকিস্তানের এই বর্বর হামলায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে দুই দেশের সীমান্তে; রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি এখন এর প্রভাব পড়েছে ক্রীড়াঙ্গনেও।