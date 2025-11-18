সামান্য জিনিস দিয়ে ত্বকের যত্ন, অল্পেই জেল্লা দেবে ত্বক, ‘স্কিনিমালিজ়ম’-এর নিয়ম কী?

বিশেষ প্রতিবেদন
ভিনিউজ : চড়া মেকআপ বা বহুমূল্য প্রসাধনী দিয়ে রূপচর্চা নয়। যৎসামান্য উপকরণেই ত্বকের যত্ন নেওয়ার কথা বলে ‘স্কিনিমালিজ়ম’। রূপরুটিন হবে ছিমছাম, সাধারণ। মেকআপের বদলে স্বাস্থ্যকর উপায়ে জেল্লাদার হয়ে উঠবে ত্বক। রূপচর্চার নতুন এই ধারা বেশ পছন্দ করছেন কমবয়সিরা। রূপচর্চা থেকে মেকআপ— সবেতেই এখন স্কিনিমালিজ়মের রমরমা।
কী ভাবে কাজ করবে ‘স্কিনিমালিজ়ম’?
ত্বকের পরিচর্যায় অতিরিক্ত কোনও ক্রিম, তেল বা সিরামের প্রয়োগ চলবে না। মেকআপের ক্ষেত্রেও তাই। পরতে পরতে প্রসাধনী মেখে সুন্দরী হওয়াও নয়। বরং কম উপকরণ দিয়ে এমন ভাবে ত্বকের পরিচর্যা করতে হবে, যাতে ত্বক ভিতর থেকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেখায়। দাগছোপ, বলিরেখা উঠে যায়। ত্বকের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য বার করে আনাই স্কিনিমালিজ়মের মূল লক্ষ্য। এই পদ্ধতি মেনে চলতে পারলে, কোনও রকম প্রসাধনী ছাড়াই ত্বক ঝকঝকে দেখাবে। মেকআপ দিয়ে খুঁত ঢাকার প্রয়োজনই হবে না।
স্কিনিমালিজ়মের রুটিন
১) ত্বকের ক্লিনজ়ার ব্যবহার করতে হবে। বাইরে থেকে ফিরলে বা রোদে ঘোরাঘুরি করে এলে আগে ক্লিনজ়ার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে হবে। ক্লিনজ়ার বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন। ক্লিনজ়ার হিসেবে খুবই ভাল অলিভ অয়েল। তবে ক্লিনজার হিসাবে যে দুধও ব্যবহার করা যায়, তা অনেকেই জানেন না। তবে শুধু দুধ মাখলে ডিপ ক্লিনজিং হবে না। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে কমলালেবুর খোসার গুঁড়ো। তার পর তুলোয় মিশ্রণটি ভিজিয়ে সারা মুখে ঘষে নিন।
৩) হায়ালুরনিক অ্যাসিড বা ভিটামিন সি-যুক্ত ফেস ক্রিম ব্যবহার করুন। ত্বকের পরিচর্যার বাকি ধাপগুলি বাদ দিলেও ময়েশ্চারাইজ়ার মাখা বন্ধ করলে চলবে না। নারকেল তেল, কাঠবাদামের তেল, এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে ময়েশ্চারাইজ়ার বানিয়ে নিতে পারেন বাড়িতেই।
৪) ত্বকের সিরাম বাড়িতে বানিয়ে মাখুন। টি-ট্রি বা আর্গন অয়েল সমৃদ্ধ ফেস সিরাম ব্যবহার করতে পারেন। একটি পাত্রে এক চামচ অ্যালো ভেরা জেল, ৩ ফোঁটা রোজ়মেরি অয়েল, এক চামচ গ্লিসারিন, ১ চামচ গোলাপজল মিশিয়ে সিরাম তৈরি করে নিতে পারেন।
৫) ঠোঁটে রোজ গাঢ় রঙের লিপস্টিক লাগাবেন না। বদলে হালকা লিপবাম ব্যবহার করুন। লিপস্টিক ব্যবহার করতে হলে ময়েশ্চারাইজ়ার যুক্ত লিপস্টিক বা হালকা গ্লস ব্যবহার করতে পারেন।