সাপ্তাহিক রাশিফল ২২ সেপ্টেম্বর – ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫: দেখে নিন এই সপ্তাহ নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী

ভিনিউজ : মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশির ভাগ্য সম্পর্কে কী বলছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা।
গণনা তাঁর অভ্রান্ত, সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে তারকা, সবার ভরসার জায়গা তিনি। এবার নিউজ18 বাংলার জন্য কলম ধরলেন প্রখ্যাত দূরদর্শী জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা, দেখে নেওয়া যাক রাশি মিলিয়ে চলতি সপ্তাহে কার ভাগ্য সম্পর্কে কী বলছেন তিনি। এই সপ্তাহটি অনেক রাশির জন্য ইতিবাচকতার এক ঢেউ বয়ে আনবে, বিশেষ করে মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য, যাঁরা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য, কেরিয়ারের উন্নতি এবং শক্তিশালী পারিবারিক সহায়তা উপভোগ করবেন। বৃষ রাশি স্বাস্থ্যগত উদ্বেগ, আর্থিক চাপ এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির কারণে আরও চ্যালেঞ্জিং সময়ের মুখোমুখি হতে পারেন। মিথুন রাশির জাতক জাতিকারা কেরিয়ারের অগ্রগতি এবং ছন্দোবদ্ধ সম্পর্কের মাধ্যমে একটি লাভজনক সময় উপভোগ করবেন। কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের একটি মিশ্র সময় কাটবে – কেরিয়ারের প্রাথমিক বাধাগুলির পরে ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি এবং উন্নতি আসবে। সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের কেরিয়ারের সাফল্য, সম্ভাব্য সরকারি সহায়তা এবং মনোরম সম্পর্কের সঙ্গে একটি অত্যন্ত শুভ সময় কাটবে।
কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া উচিত, শর্টকাট এড়িয়ে চলা উচিত এবং পেশাদার ও প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ থাকা উচিত। তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের কেরিয়ারের অগ্রগতি, সম্মান বৃদ্ধি এবং দৃঢ় প্রেমের সম্পর্কের সঙ্গে একটি ভাগ্যবান সপ্তাহ শুরু হবে, যদিও স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকারা তাঁদের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ পেশাদার সাফল্য, আর্থিক লাভ এবং বাড়িতে সুখ দেখতে পাবেন। ধনু রাশির জাতক জাতিকারা বড় কেরিয়ার এবং সম্পত্তির সাফল্য উপভোগ করবেন, পাশাপাশি পারিবারিক এবং প্রেমের সম্পর্ককে শক্তিশালী করবেন। ব্যস্ত সময়সূচীর কারণে মকর রাশি ক্লান্ত বোধ করতে পারে, যার জন্য আর্থিক বিচক্ষণতা এবং স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ প্রয়োজন। কুম্ভ রাশির সপ্তাহটি অগ্রগতিশীল এবং ফলপ্রসূ হবে, সাফল্য, আর্থিক লাভ দেখা যাবে, ছোটখাটো স্বাস্থ্যগত উদ্বেগ থাকতে পারে। মীন রাশির জাতক জাতিকাদের প্রতি ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন থাকবে, তাঁদের কেরিয়ারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে, ব্যবসা সম্প্রসারিত করতে দেখা যাবে এবং প্রেম ও পারিবারিক জীবনে সুখ থাকবে। এবার আলাদা করে দেখে নেওয়া যাক রাশি মিলিয়ে এই সপ্তাহে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশির ভাগ্য সম্পর্কে বিশদে কী বলছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা।
মেষ রাশি: এই সপ্তাহে মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের পরিকল্পনা করা কাজ সময়মতো সম্পন্ন হবে এবং তাঁদের প্রচেষ্টা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ফলাফল মিলবে। কর্মক্ষেত্রে অনুকূলতা বিরাজ করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং আপনি কোনও বিশেষ কাজের জন্য সম্মানিতও হতে পারেন। আপনি যদি বেকার হন, তবে এই সপ্তাহে আপনার ইচ্ছানুযায়ী কর্মসংস্থান পেতে পারেন। এই সপ্তাহটি আপনার জন্য ব্যবসার পাশাপাশি আপনার কেরিয়ারের জন্য খুবই শুভ। এই সপ্তাহ জুড়ে অর্থের প্রবাহ বজায় থাকবে এবং আপনার ব্যবসা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়িক ভ্রমণ শুভ হবে এবং কাঙ্ক্ষিত সুবিধা বয়ে আনবে। সঞ্চিত সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। সপ্তাহের শেষার্ধে আপনার বিলাসিতা বৃদ্ধি পাবে। এই সময়ে জমি, ভবন বা যানবাহন ইত্যাদি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পর্কের দিক থেকে এই সপ্তাহটি শুভ। পরিবারে ঐক্য বিরাজ করবে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন এবং আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ পেতে থাকবেন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুকূলতা বিরাজ করবে। আপনি আপনার প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটাবেন। আপনার সঙ্গী প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার সঙ্গে থাকবেন। আপনার বিবাহিত জীবনে সুখ বজায় থাকবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এই সপ্তাহটি আপনার জন্য ভাল। শুভ রঙ: পার্পল, শুভ সংখ্যা: ৬
বৃষ রাশি: বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহে তাঁদের স্বাস্থ্য, সম্পর্ক এবং কাজের প্রতি অতিরিক্ত যত্নবান হতে হবে। এই সপ্তাহে আপনার ছোট ভুল আপনার জন্য একটি বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। চাকরিজীবীদের তাঁদের কাজ অন্য কারও উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়; অন্যথায়, যে কাজটি করা হয়েছে, তাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে হঠাৎ কিছু বড় খরচ আসতে পারে, যার কারণে আপনার বাজেট ব্যাহত হতে পারে। এই সময়ে আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে না। আপনার চাহিদা পূরণের জন্য আপনাকে টাকা ধার করতে হতে পারে। সপ্তাহের শেষভাগে মন কেবল কাজ নিয়েই নয়, পারিবারিক সমস্যা নিয়েও চিন্তিত থাকবে। এই সময়ে জমি এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত বিরোধ আরও গভীর হতে পারে। এটি সমাধানের জন্য আপনাকে আদালতে যেতে হতে পারে। এই সময়ে আপনার মন এবং রাগ উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করা এবং সব সমস্যার একে একে সমাধান করা উপযুক্ত হবে। বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের তাঁদের সিনিয়র এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলা উচিত। প্রেমের সম্পর্কে কোনও ধরনের ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে দেবেন না; অন্যথায়, আপনার সম্পর্ক টানাপোড়েনের দিকে যেতে পারে। নিজের পাশাপাশি আপনার স্বামী/স্ত্রীর স্বাস্থ্যও আপনার জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে থাকবে। শুভ রঙ: সাদা, শুভ সংখ্যা: ২
মিথুন রাশি: মিথুন রাশির জাতক জাতিকারা যদি এই সপ্তাহে তাঁদের সময় এবং শক্তি সামলে চলতে পারেন, তাহলে তাঁরা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সাফল্য এবং সুবিধা পেতে পারেন। এই সপ্তাহে আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা এবং সমর্থন পাবেন। কর্মক্ষেত্রে অনুকূলতা বজায় থাকবে। সিনিয়রদের সহায়তায় আপনি সময়ের আগে আপনার লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হবেন। এই সপ্তাহে আপনি আপনার কর্মক্ষেত্রে একটি বড় দায়িত্ব বা পদ পেতে পারেন। আপনি যদি অংশীদারিত্বে কোনও ব্যবসা করেন, তাহলে আপনি বিশেষ সুবিধা পেতে পারেন। সপ্তাহের শেষার্ধে ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে দেখা যাবে। শিক্ষা এবং গবেষণা সম্পর্কিত কাজের জন্য এই সময়টি খুবই অনুকূল। কাজের জন্য সম্মানিত হতে পারেন। আপনি যদি অবিবাহিত হন, তাহলে আপনার বিবাহ স্থির হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ থাকবে এবং আপনি আপনার প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে আরও বেশি আনন্দের মুহূর্ত কাটাতে সক্ষম হবেন। আপনি যদি আপনার প্রেমের সম্পর্ককে বিবাহে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে এই সপ্তাহে সেই প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। পরিবারের সদস্যরা আপনার প্রেমের সম্পর্ককে গ্রহণ করতে পারেন এবং বিবাহকে অনুমোদনও দিতে পারেন। সপ্তাহের শেষে আপনি আপনার স্বামী/স্ত্রীর সঙ্গে একটি ধর্মীয় দিক থেকে শুভ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে পারেন। শুভ রঙ: গ্রে, শুভ সংখ্যা: ১১
