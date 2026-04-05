সাংবাদিকের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন, ওসিকে প্রত্যাহারের আল্টিমেটাম

সাতক্ষীরায় সাংবাদিকের ওপর হামলা ও পরবর্তীতে পাল্টা মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় সাংবাদিকরা। কর্মসূচি থেকে প্রকৃত হামলাকারীদের গ্রেপ্তার এবং সদর থানার ওসি প্রত্যাহারের দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছে।
প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম. বেলাল হোসাইনের সঞ্চালনায় আয়োজিত মানববন্ধনে জেলার বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা অংশ নেন।
বক্তারা আরও বলেন, সাতক্ষীরা সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রভাবশালী সিন্ডিকেট সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে রেখেছে। এই সিন্ডিকেটের বাইরে গিয়ে সেবা নিতে গেলেই হয়রানি ও হামলার শিকার হতে হচ্ছে।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কল্যাণ ব্যানার্জি, মমতাজ আহমেদ বাপী, আসাদুজ্জামান আসাদসহ অন্যান্য সাংবাদিক নেতারা। বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং ওসিকে প্রত্যাহারের দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
প্রসঙ্গত, গত ৩০ মার্চ সাতক্ষীরা সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে জমি রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক জিন্নাহর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ রয়েছে, অফিসের একটি সিন্ডিকেটের বাইরে গিয়ে কাজ করায় এ হামলা চালানো হয়। পরবর্তীতে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো সাংবাদিকসহ কয়েকজনের নামে মামলা হওয়ায় সাংবাদিক মহলে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।