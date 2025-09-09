সহিংসতা না থামলে রাতে নেপালের নিয়ন্ত্রণ নিবে সেনাবাহিনী

ভিনিউজ : নেপালে চলমান সহিংস বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে নিতে কড়া অবস্থান নিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রাজারাম বসনেত এক বিবৃতিতে জানান—যদি সহিংস কর্মকাণ্ড, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ (স্থানীয় সময়) না থামে রাতেই সেনা ও সব নিরাপত্তা সংস্থা সরাসরি ব্যবস্থা নেবে।
বিবৃতিতে বলা হয়, কিছু গোষ্ঠী বর্তমান সংকটকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ নাগরিক ও সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করছে, লুটপাট চালাচ্ছে এবং অগ্নিসংযোগ ঘটাচ্ছে। এসব বন্ধ না হলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। একইসঙ্গে লুট হওয়া অস্ত্র–শস্ত্র রাত ১০টার মধ্যে ফেরত দেওয়ার আলটিমেটামও দেওয়া হয়েছে।
এর আগে সন্ধ্যায় সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগদেল জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি তরুণ বিক্ষোভকারীদের সহিংসতা থেকে সরে এসে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান।
এদিকে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ থাকায় আন্দোলন আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সেনাবাহিনীর কঠোর অবস্থান রাজনৈতিক সংকটকে আরও জটিল করে তুলতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে।