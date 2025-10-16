সম্পত্তির পর প্রয়াত স্বামী সঞ্জয়ের জন্মদিন নিয়েও টানাটানি! প্রিয়ার পর কী করলেন করিশ্মা?

ভিনিউজ : আইনি যুদ্ধ চলছে, তার মাঝেই ধনকুপের সঞ্জয়ের জন্মদিন নিয়েও যেন টানাটানি দু’পক্ষের। প্রিয়া সঞ্জয়কে নিয়ে পোস্ট দিতেই পাল্টা কী করলেন করিশ্মা?
সঞ্জয় কপূরের ৩০ হাজার কোটির সম্পত্তি নিয়ে চলছে আইনি টানাপড়েন। প্রয়াত শিল্পপতির সব সম্পত্তির মালকিন তাঁর তৃতীয় স্ত্রী প্রিয়া, এমনটা দাবি করেছেন তিনি নিজেই। আইনের দ্বারস্থ সঞ্জয়ের দ্বিতীয় স্ত্রী করিশ্মা কপূরের দুই সন্তান। এ বার সঞ্জয়ের জন্মদিন নিয়েও যেন টানাটানি চলল দু’পক্ষের। প্রিয়ার পর সমাজমাধ্যমে প্রাক্তন স্বামীকে নিয়ে পোস্ট করিশ্মার।
সঞ্জয়ের সঙ্গে একটা সময় বেশ তিক্ত হয়ে যায় করিশ্মার সম্পর্ক। তাঁদের বিচ্ছেদের সময় বিস্তর কাদা ছোড়াছুড়ি হয়। একটা সময় মুখ দেখাদেখি ছিল না তাঁদের। যদিও সন্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সঞ্জয়ের। বাবার জন্মদিনে ‘হ্যাপি বার্থডে ড্যাড’ লেখা কেক কেটে তাঁকে স্মরণ করেছে দুই ছেলেমেয়ে।করিশ্মার বোন করিনা কপূর সেই কেকের ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‘‘বাবা তোমাদের রক্ষা করার জন্য সব সময় তোমাদের পাশেই রয়েছেন।’’ ছেলেমেয়ের ও করিনার সেই পোস্ট শেয়ার করেন করিশ্মা। অন্য দিকে সঞ্জয়ের জন্মদিনের সাতসকালেই প্রিয়া লেখেন, “প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারি, আমার পাশে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ। বাড়ির প্রতিটা দেওয়াল, হাওয়া, আমাদের ছেলের হাসি-কথা বলা, সব কিছুতেই তোমার উপস্থিতি প্রকট।”
-আনন্দ বাজার