সন্ধ্যা নামলেই খিদে পায়, অভ্যাসে বাড়তে পারে দেহের ওজন!

বিশেষ প্রতিবেদন
সন্ধ্যায় জলখাবারের অভ্যাস প্রত্যেকেরই রয়েছে। কিন্তু কখনও খিদে না পেলেও সূর্যাস্তের পর খাবার খাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় অনেকের মধ্যে। অনেকেই এমনটা অভ্যাস বশত করে থাকেন। কিন্তু এমন অভ্যাস ওজন নিয়ন্ত্রণের পথে বা দেহের বাড়তি মেদ কমানোর পথে বাধা হতে পারে। সন্ধ্যায় কী ভাবে বাড়তি খাবার খাওয়ার অভ্যাসে রাশ টানা সম্ভব, তা নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী তমন্না ভাটিয়ার ফিটনেস প্রশিক্ষক সিদ্ধার্থ সিংহ।
সন্ধ্যায় বাড়তি খাবার খাওয়ার অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে সিদ্ধার্থ মূলত ৩টি কৌশলের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন—
১) সারা দিনের ডায়েটে যেন পুষ্টি উপাদানের কমতি না থাকে। অর্থাৎ ডায়েটে প্রোটিন, ফাইবার এবং কার্বোহাইড্রেট যেন নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে। তার ফলে পেট বেশি ক্ষণ ভর্তি থাকবে। অহেতুক খিদে পাবে না।
২) সিদ্ধার্থের মতে, খিদে পেলে আগে নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত— ‘‘আমার কি সত্যিই খিদে পেয়েছে?’’ অর্থাৎ অভ্যাসের বশে বা দৃষ্টি খিদের আকর্ষণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। উদ্বেগ বা শারীরিক ক্লান্তি থেকেও খিদে পেতে পারে। তাই ‘খিদে’ এবং আবেগের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। সিদ্ধার্থের মতে, সন্ধ্যায় খিদে পেলে চট জলদি খাবার না খেয়ে আগে ১০ মিনিট সময় নিয়ে ভাবা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে তার ফলে খিদের ইচ্ছে চলে যায়।
৩) খিদে পেলে হাতের নাগালে কিছু থাকলেই তা খেয়ে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ডায়েট পূর্ব পরিকল্পিত হলে, সমস্যা কাটবে। বিকেলের পর যে সময়ে খিদে পায় বা যা খেতে ইচ্ছে করে, তা যেন স্বাস্থ্যকর হয়। তার ফলে ডায়েটে সমস্যা হবে না। যেমন সিদ্ধার্থ জানিয়েছেন, সন্ধ্যায় মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করলে তিনি গ্রিক ইয়োগার্ট এবং কিছু আঙুর খান।
-আনন্দ বাজার