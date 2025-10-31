সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয়েছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান

ভিনিউজ : ইস্তাম্বুলে পাকিস্তান ও আফগান প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক শুরু হয়েছে। সেখানেই সংঘর্ষ বিরতি সম্মত হয়েছে দুই দেশ। বস্তুত, গত ১৯ অক্টোবর দুই দেশের মধ্যে এই চুক্তি সই হয়েছিল। কিন্তু তারপর আফগানিস্তানে একের পর এক বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান।আফগানিস্তানও পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে।
কাতার এবং তুরস্কের মধ্যস্থতায় এই বৈঠক চলছে। জানা গেছে, আগামী ৬ নভেম্বর আবার দুই দেশের প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসবেন। সেখানে দীর্ঘমেয়াদী সংঘর্ষ বিরতির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। তালেবান সরকারের মুখপাত্র জানিয়েছেন, আফগানিস্তান পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। কিন্তু পাকিস্তানকেও আফগানিস্তানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।