শোয়ে এসে  অপারেশনের দায়িত্ব নিলেন কোয়েল মল্লিক।

ভিনিউজ ডেস্ত : মেয়ের অপারেশনের দায়িত্ব নিয়ে মায়ের চোখের জল মোছালেন টালিউড নায়িকা কোয়েল মল্লিক , জিতে নিলেন হৃদয় ।
মহিলাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান। সঞ্চালকও এক মহিলা। অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী। প্রতিযোগীরাও সকলেই মহিলা। সান বাংলায় শুরু হয়েছিল নতুন গেম শো ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ (Lakh Takar Lakhhi Labh)। শো এতটাই জনপ্রিয় হয় যে, শুরু করা হয়েছে সিজন ২। রমরমিয়ে চলছে দ্বিতীয় সংস্করণও।
দর্শকদের মধ্যে জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন রূপে আসতে চলেছে ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’। আরও বেশি মহিলাদের সুযোগ করে দিতে আরও বড় আকারে, নানা মজাদার খেলা নিয়ে নতুনভাবে সাজছে এই গেম শো। আর নতুন আঙ্গিকের অনুষ্ঠানে প্রথম দিনই থাকছে চমক। উপস্থিত থাকবেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক (Koel Mullick)। কোয়েলের চোখ ধাঁধানো পারফরম্যান্স এবং জৌলুসময় উপস্থিতি দিয়ে শুরু হচ্ছে ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’-এর নতুনভাবে পথ চলা। এই শো-য়ে এসে মানবিকতার দৃষ্টান্তও রেখে গেলেন কিংবদন্তি অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের কন্যা।
মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্নকে আরও জোরাল করতেই সান বাংলার এই অনুষ্ঠান – লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ। মহিলারা এই গেম শোয়ে অংশগ্রহণ করেন নিজেদের পায়ের তলার মাটি আরও শক্ত করতে। এমনই একজন মা এসেছিলেন এই শোয়ে জিতে সেই পুরস্কারের টাকা দিয়ে মেয়ের অস্ত্রোপচার করাবেন বলে। যদিও প্রতিযোগিতায় তিনি জিততে পারেননি। জোরাল ধাক্কা খায় তাঁর মেয়ের অপারেশনের টাকা জোগাড় করার স্বপ্ন। স্বাভাবিকভাবেই জিততে না পেরে ভেঙে পড়েন তিনি।
কিন্তু সেই মায়ের পাশে দাঁড়ালেন আর এক মা – অভিনেত্রী কোয়েল। যিনি এখন দুই সন্তানের জননীও। কোয়েল পাশে দাঁড়ান ওই মহিলার। একজন মায়ের নিজের সন্তানের অপারেশনের টাকা জোগাড় করতে না পারার যে কষ্ট, তা অনুভব করেই এগিয়ে আসেন কোয়েল। শোয়ের মঞ্চেই কোয়েল ওই মহিলাকে আশ্বাস দেন যে, তাঁর মেয়ের অপারেশনের যাবতীয় খরচ কোয়েল নিজে দেবেন। কোয়েলের সেই মানবিকতায় মুগ্ধ সকলেই।
কোয়েল বলেন, “এই শো অনেক মহিলার স্বপ্নপূরণের জায়গা। কিন্তু সবাই তো লাখ টাকা নিয়ে যেতে পারে না, খেলায় হার-জিত আছে। যারা জিততে পারলেন না, তাঁরা কিন্তু পুরোপুরি হেরে যান না। এই শো কাউকে খালি হাতে ফেরায় না। সব রাউন্ডেই কিছু না কিছু প্রাপ্তি ঘটে সকলের। এছাড়া লক্ষ্মী ব্যাঙ্কেরও ব্যবস্থা আছে। সব মিলিয়ে মেয়েদের স্বপ্নপূরণের জন্য এর থেকে ভাল জায়গা আর কিছু হতে পারে না।”
পশ্চিম বাংলার সব মহিলারাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন অডিশনের মাধ্যমে। নতুন রূপে ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ চারটে রাউন্ডের জায়গায় পাঁচটা রাউন্ডে খেলা হবে। প্রতি রাউন্ডেই খেলার শেষে প্রতিযোগীদের জন্য থাকছে নগদ টাকার পুরস্কার। একেবারে ফাইনাল রাউন্ডে বিজয়িনীর জন্য থাকছে এক লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার। এবার থেকে প্রতি পর্বে তিনজনের পরিবর্তে চারজন করে মহিলা প্রতিযোগী থাকবেন।
“টাকার খনি”, “বল ফেলতে টাকা কুলো” এমন সব মজার খেলার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন খেলা – ‘টাকার গদি’। ইতিমধ্যেই সুদীপ্তা চক্রবর্তীর সঞ্চালনার গুণে এই শো অন্যমাত্রা পেয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে এই শো এক ঘণ্টার বদলে প্রতিদিন দেখা যাবে দেড় ঘণ্টা করে। দেখা যাবে ভারতীয় চ্যানেল সান বাংলায়।
=এপিবি আনন্দ