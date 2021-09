শেখ হাসিনাকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি

Social Share















ভিনিউজ – প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫ তম জন্মদিন উপলক্ষে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ তিনি এক টুইট বার্তায় এই শুভেচ্ছা জানান।

শুভেচ্ছা বার্তা ও ফুল পাঠিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় দূতাবাস আজ মঙ্গলবার (২৮ সেপ্টেম্বর) ওয়াশিংটন ডিসি সফররত শেখ হাসিনাকে মোদির ওই শুভেচ্ছা বার্তা ও ফুল পৌঁছে দেয়।

শুভেচ্ছা বার্তায় মোদি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও বাংলাদেশের জনগণের সেবায় আরো সাফল্য কামনা করেন। উল্লেখ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ ৭৫ বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭১তম জন্মদিন ছিল গত ১৭ সেপ্টেম্বর। সেদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও নরেন্দ্র মোদিকে ফুল ও শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সেই উপহার ও শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন।

PM

conveyed warm good wishes to PM H.E. Sheikh Hasina on her birthday. He also wished her good health & success in service of the people of Bangladesh.