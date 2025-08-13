শুল্কযুদ্ধের আবহে সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় যেতে পারেন মোদী, হতে পারে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক!

ভিনিউজ ডেস্ক : আবার আমেরিকায় যেতে পারেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকেই মার্কিন সফরের সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। নিউ ইয়র্কে রয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। সেই বৈঠকেই যোগ দিতেই আমেরিকায় যাওয়ার কথা মোদীর। তবে এ ব্যাপারে ভারত সরকারের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করা হয়নি।
প্রসঙ্গত, সেপ্টেম্বরে মোদীর মার্কিন সফর নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরেই নানা মহলে আলোচনা চলছিল। এমনকি, গত গত ১১ অগস্ট রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ়েলেনস্কির সঙ্গে ফোনে কথা হয় মোদীর। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর যে কথা হয়েছে সেই ইঙ্গিতও দিয়েছেন জ়েলেনস্কি। সূত্রের খবর, রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠকের ফাঁকে নিউ ইয়র্কে দুই রাষ্ট্রনেতা আলাদা করে দেখা করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।
রাষ্ট্রপুঞ্জের ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পেরও। এ ছাড়াও, আরও অনেক দেশের প্রধানেরা সেই সময় সেখানে উপস্থিত থাকবেন। বৈঠকের ফাঁকে অনেক বিশ্ব নেতার সঙ্গে মোদীর দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই তালিকায় কি ট্রাম্পও থাকবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন সফরে গিয়েছিলেন মোদী। ট্রাম্প দ্বিতীয় বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সেটাই ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম আমেরিকা সফর। সেই সময় দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদারের একাধিক বার্তা দেওয়া হয়েছিল। দুই রাষ্ট্রনেতার বন্ধুত্বও নতুন চর্চায় এসেছিল। সেই সময়েই ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে কথা হয় ট্রাম্প-মোদীর। তার পর নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। দুই দেশের বাণিজ্যচুক্তি এখন বিশ-বাঁও জলে। তার মধ্যেই একতরফা ভাবে ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপিয়েছেন ট্রাম্প। হুমকি দিয়েছেন, রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ না-করলে ভারতকে আরও ‘জরিমানা’ করতে পারেন তিনি। ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া এসেছে মোদীর থেকেও।
দুই দেশের সম্পর্কের টানাপড়েন মধ্যে মোদী যদি আমেরিকায় যান এবং ট্রাম্পের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত অনেকের। ওই বৈঠকে আলোচনায় উঠে আসতে পারে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, শুল্ক, বাণিজ্যচুক্তির প্রসঙ্গ। মিলতে পারে কোনও এক রফাসূত্রও! শুধু তা-ই নয়, ১৫ অগস্ট (শুক্রবার) আলাস্কায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকও নজরে রয়েছে ভারতের। ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনায় সেই বিষয়ও উঠতে পারে। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত নিউ ইউর্কে অনুষ্ঠিত হবে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক।
https://www.anandabazar.com/