লাঞ্চের আগেই পাকিস্তানকে উড়িয়ে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ

ঈদের আগেই দেশবাসীকে বড় উপহার দিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। সিলেটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে পাকিস্তানকে ৭৮ রানে হারিয়ে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই করেছে টাইগাররা। লাঞ্চের আগেই ম্যাচ শেষ করে দাপুটে জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ।
পঞ্চম দিনের শুরুতে পাকিস্তানের হাতে ছিল ৭ উইকেট, আর জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল আরও ১২১ রান। তবে দিনের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক বোলিংয়ে চাপ তৈরি করে বাংলাদেশ। একপ্রান্তে মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সাজিদ খান কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলেও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি।
শেষ মুহূর্তে তানজিদ হাসান তামিমের হাতে ক্যাচ উঠতেই পাকিস্তানের ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে। উইকেট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে পুরো দল। স্পিনার তাইজুল ইসলাম শেষ আঘাত হেনে জয় নিশ্চিত করেন। মাঠজুড়ে তখন উৎসবের আবহ, ডাগআউটে করতালিতে মেতে ওঠেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও সতীর্থরা।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম-এ অনুষ্ঠিত এই টেস্টে শুরু থেকেই আধিপত্য দেখায় বাংলাদেশ। ব্যাটিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ রান, বোলিংয়ে ধারাবাহিকতা এবং ফিল্ডিংয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স—সব মিলিয়ে পুরো সিরিজেই পাকিস্তানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে টাইগাররা।
এই জয়ের মাধ্যমে পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা দ্বিতীয় টেস্ট সিরিজ জয়ের কীর্তি গড়ল বাংলাদেশ। একই সঙ্গে দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে যোগ হলো আরেকটি স্মরণীয় অধ্যায়। ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এই জয় শুধু একটি সিরিজ জয় নয়, বরং বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশের আত্মবিশ্বাস ও সামর্থ্যের বড় ঘোষণা।